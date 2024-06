"Sanatorium miłości" to program randkowy, w którym seniorzy szukają drugiej połówki. Prowadzony przed Martę Manowską format cieszy się dużą popularnością i doczekał się już sześciu edycji. W ostatniej odsłonie "Sanatorium miłości" poznaliśmy Janinę. Po zakończeniu programu seniorka aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Niedawno przekazała, że uległa wypadkowi. "Energia mnie rozpierała, aż ręka jest złamana. Żeby kózka nie skakała, to by rączki nie...." - napisała i pokazała na zdjęciu rękę w gipsie. To jednak nie koniec zmartwień Janiny.

"Sanatorium miłości". Janina zgubiła telefon. "A może to dobry omen?"

W ostatnim poście Janina przekazała swoim obserwatorom, że zgubiła telefon. "Mam same przygody. Po zderzeniu mojego roweru z hulajnogą teraz doszedł nowy problem: zguba telefonu. Utraciłam wszystkie numery telefonów. Proszę moich znajomych o kontakt, żebym mogła stworzyć nową listę" - napisała Janina na swoim profilu na Instagramie. Seniorka postanowiła poszukać pozytywów w tej sytuacji. "A może to dobry omen? Odezwą się ci, dla których jestem ważna? Naturalne sito pseudoznajomości. Pozdrawiam serdecznie i życzę fajnego dnia" - napisała Janina w mediach społecznościowych. Chcecie powspominać występ seniorki w programie "Sanatorium miłości"? Zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie jej zdjęcie.

"Sanatorium miłości". Tadeusz o Janinie. "Nie będziemy razem"

Janina i Tadeusz rozwijali swoją relację w programie "Sanatorium miłości". Jak się jednak okazało, nie byli dla siebie stworzeni. Mężczyzna udzielił wywiadu, w którym skrytykował kuracjuszkę. - Janina jest trochę niecierpliwa, fabularyzuje naszą przygodę w "Sanatorium" i chciałaby jak najszybciej wejść w trwały związek. Ja nie jestem na to zdecydowany. Szanuję ją, chcę mieć z nią dobry kontakt, ale nie będziemy razem - mówił dla Plejady. Kibicowaliście tej parze? Dajcie znać w sondzie na dole strony. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Elżbieta przerwała milczenie. Chciała odejść z programu. "Byłam zaszczuta"