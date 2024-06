Gienek i Andrzej z Plutycz dali się poznać jako gwiazdy programu "Rolnicy. Podlasie". Ojciec i syn już dawno zyskali popularność jako nietuzinkowy duet. Fani docenili ich za wyjątkowe poczucie humoru. Rolnicy wykorzystali swoją popularność i założyli kanał w serwisie YouTube. Zebrali na nim już ponad 121 tysięcy subskrybentów. Mężczyźni nie mogą narzekać na brak fanów. Niestety, nie brakuje również hejterów. Ostatnio Andrzej po raz kolejny podpadł internautom. O co poszło?

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej znowu skrytykowany. Poszło o jedno zdanie

Andrzej i Gienek z programu "Rolnicy. Podlasie" jakiś czas temu wzięli się za sprzątanie gospodarstwa. Widzowie często zarzucali im, że nie dbają o swoją przestrzeń. Podwórko zmieniło się jednak nie do poznania. Nie ma już na nim błota, za to pojawił się beton. Andrzej pomimo tego i tak znalazł powód do narzekania. Teraz przeszkadza mu zachowanie zwierząt.

Teraz doszła dodatkowa praca: sprzątanie po ojca kaczkach, bo to wszystko, kaczki tutaj swoje odchody gubią i trzeba sprzątać w kółko

- mówił w materiale na YouTube. Mężczyzna pokusił się o stwierdzenie, że przydałaby mu się myjka ciśnieniowa znanej firmy. Internauci od razu to wyłapali. Ich zdaniem rolnik wymówił nazwę marki, aby dostać ją za darmo, na przykład w wyniku zbiórki lub współpracy. "Filmik powinien być zatytułowany 'zrzutka', widać szuka kolejnego sponsora, który mu coś da. Wystarczył miesiąc, a na podwórku sajgon, to co już kiedyś pisałem, tylko się potwierdza. Czekać na deszcz to i błoto powróci" - drwił jeden z internautów. Zgadzacie się z nim? Po więcej zdjęć Andrzeja z Plutycz zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Fani zauważyli pewien szczegół. Andrzej niedawno został doceniony

W programie "Rolnicy. Podlasie" występują również innymi bohaterowie. Wśród nich jest brat Andrzeja, Jarek Onopiuk, który ostatnio coraz częściej pojawia się w telewizji. Mężczyzna zawsze był wychwalany za swoje podejście do pracy. Nie da się ukryć, że bezproblemowo radził sobie z każdym wyzwaniem. Wygląda na to, że Andrzej w końcu zaczął brać z niego przykład. Fani zauważyli, że główny bohater przestał narzekać. "Były komentarze, że Andrzej nic nie robi, to raz się wysilił", "Pierwszy w historii Plutycz filmik, w którym Andrzej napracował się bardziej niż Jarek" - czytamy w komentarzach na platformie YouTube. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz odnalazł prawdziwą miłość? Tak się wygadał. "Może wyjść coś z tego"

Andrzej 'Rolnicy. Podlasie'. Zdj. Ilustracyjne fot. YouTube/@Gienek i Andrzej Plutycze