"Love Island" to program, który pokochali widzowie. Uwielbiane reality show doczekało się już w Polsce kilku odsłon. W każdej z nich mieliśmy okazję poznać uczestników, poszukujących wielkiej i upragnionej miłości. Choć założeniem formatu jest tworzenie związków, to w rezultacie udaje się to jedynie nielicznym parom. Jeszcze niedawno do jednej z nich mogliśmy zaliczyć zwycięzców czwartej edycji - Magdę i Wiktora. Niestety, i nad tą relacją zawisły ciemne chmury. Ostatnio informowaliśmy o tym, że para się rozstała. Jakie mogą być przyczyny rozpadu relacji? Komentarz Wiktora rzuca nowe światło na sprawę.

Zobacz wideo "Love Island". Laura obcięła włosy. Za nożyczki chwycił Armin

"Love Island". Wiktor komentuje rozstanie z Magdą. Zaskakujące słowa

Magda i Wiktor poznali się na planie czwartej edycji "Love Island". Między tą dwójką niemalże od razu zaiskrzyło. Miłość wyznali sobie jeszcze przed kamerami, a później razem dotarli do wielkiego finału, który ostatecznie zwyciężyli. Po powrocie kontynuowali związek. Pojawili się nawet gościnnie w jednym z sezonów randkowego show, gdzie Wiktor poprosił o rękę ukochaną. Szczęście narzeczonych nie trwało jednak zbyt długo. Jakiś czas później para przestała się razem pokazywać w sieci. Fani programu zaczęli przeczuwać, że coś może być nie tak. Choć żadne z nich oficjalnie nie odniosło się do sprawy, to w jednym z komentarzy Magda potwierdziła rozstanie. Teraz to samo zrobił Wiktor. "Rozstaliście się z Madzią?" - zapytał jeden z internautów. "Tak, ja też byłem zaskoczony" - odpowiedział. To może jedynie oznaczać, że para nie rozeszła się w przyjemnej atmosferze. Być może już niebawem któreś z nich zdecyduje się na ujawnienie szczegółów. Zdjęcia byłych uczestników "Love Island" możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

"Love Island". Przyszłość programu pod znakiem zapytania

Dla fanów "Love Island" nie jest to jedyna smutna informacja. Według oficjalnych ustaleń uwielbiane przez widzów show ma nie pojawić się w jesiennej ramówce Polsatu. W zamian za to stacja planuje wyemitować całkiem nowy format, który poświęcony będzie uczestnikom w przedziale wiekowym 38-55 lat. Myślicie, że będzie cieszyć się podobnym zainteresowaniem? O tym przekonamy się już niebawem.