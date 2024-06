Maryla Rodowicz oficjalnie żegna się z "The Voice Senior". Kto ją zastąpi?

O zakończeniu współpracy Telewizji Polskiej z Marylą Rodowicz media pisały już od dawna. Nie było do końca jasne, co dalej z jej udziałem w "The Voice Senior". W pewnym momencie twierdzono, że gwiazdę w fotelu trenerskim zastąpi Beata Kozidrak. "Nie dość, że to legenda i gwiazda wielkiego kalibru, to na dodatek nigdy nie była jurorką w żadnym z tych programów" - mówił informator w rozmowie z Plotkiem. Również sama Maryla nabrała do stacji ogromnego dystansu. Wszystko przez sposób, w jaki ją pożegnano. "Przysłano mi do domu kwiaty i taką wydrukowaną karteczkę. Nawet nie pofatygowano się o odręczny podpis. Na karteczce napisano, że dziękują za moją energię (...)" - mówiła w rozmowie z "Faktem". Teraz Maryla potwierdziła wcześniejsze spekulacje. Na horyzoncie pojawił się również nowy kandydat. Zobacz, jak Rodowicz brylowała na planie programu. Zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz smutno o inflacji. "Nie mamy na nic wpływu"

Maryla Rodowicz nie pojawi się w "The Voice Senior". Na fotel powróci inny piosenkarz

W rozmowie z Pudelkiem artystka przyznała, że nie dostała ponownego zaproszenia do programu. Tym samym jest już jasne, że nie zobaczymy Rodowicz w jurorskim fotelu. Kto w takim razie pojawi się zamiast niej? Wygląda na to, że o powrocie do programu wygadał się Andrzej Piaseczny. "Z ciekawostek, pewnie wrócę do "The Voice Senior". To jest dla mnie super. To jest fajna rzecz. Ja zawsze mówiłem, że ten program jest dla mnie bardzo, bardzo dobry, że spotykam ludzi, którzy dają mi dużo dobrego od siebie, więc fantastycznie" - mówił w rozmowie z Plejadą. Z kolei Maryla powiedziała Pudelkowi, że Piaseczny jest "bardzo miłym kolegą". Pożyczyła mu również szczęścia.

Maryli Rodowicz nie przypadło do gustu "nowe" Opole. "To powinno być karalne".

Tuż po zakończeniu festiwalu w Opolu artystka zabrała głos w sprawie nowych aranżacji. "Boże, kto wpadł na pomysł, żeby dać debiutantom do zaśpiewania Niemena. To nie jest repertuar do śpiewania przez innych wykonawców. Nie, jeszcze raz nie. To jest po prostu za trudne, niemelodyjne, a już karalne powinny być próby aranżowania na nowo. Niby współcześnie, odważnie, na ogół strasznie" - pisała zezłoszczona. ZOBACZ TEŻ: Tyle Rodowicz zarabiała na opolskich festiwalach. Mamy kwity [PLOTEK EXCLUSIVE]

Maryla Rodowicz na festiwalu w Opolu w 2020 roku. Fot. Kapif.pl