Kolejne rozstanie w "Love Island". Miał być ślub, a teraz takie wieści

"Love Island" to jedno z najpopularniejszych reality show w Polsce. Program ma na celu pomóc uczestnikom w odnalezieniu upragnionej miłości. Choć założeniem formatu jest tworzenie związków, to w rzeczywistości udaje się to tylko nielicznym parom. W czwartej edycji "Love Island" mieliśmy okazję poznać Magdę i Wiktora. Ta dwójka niemalże od razu przypadła sobie do gustu. Po wyjściu z willi kontynuowali relację, a w sieci można było obserwować, jak uczucie pomiędzy nimi rozkwita. Niestety, wiele wskazuje na to, że i nad tym związkiem zawisły ciemne chmury, a para najprawdopodobniej się rozstała.

"Love Island". Magda i Wiktor nie są już parą?

Para wyznała sobie miłość jeszcze w programie i dotarła razem aż do wielkiego finału, ostatecznie zwyciężając randkowe show. W 2022 roku Magda i Wiktor pojawili się gościnnie w jednym z sezonów "Love Island". Na wizji doszło do zaręczyn, co wzbudziło niesamowite emocje zarówno wśród widzów, jak i pozostałych uczestników. Wygląda jednak na to, że szczęście zakochanych nie potrwało zbyt długo. Para schowała się w cień i przestała pokazywać się wspólnie w sieci. Wiele wskazuje na to, że doszło do rozstania, jednak żadne z nich nie zamieściło specjalnego oświadczenia. Jedynie w jednym z komentarzy w mediach społecznościowych Magda potwierdziła rozstanie. "Jesteście dalej razem?" - napisał jeden z internautów. "Nie" - odpowiedziała jednoznacznie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Love Island". Nie tylko Magda i Wiktor. Oni też się rozstali

Wygląda na to, że nad "Love Island" rozpętała się burza. Nie tylko relacja Magdy i Wiktora stoi pod znakiem zapytania. W ostatnim czasie rozstała się także Zuza z Jarkiem, zwycięzcy ostatniej edycji. Mężczyzna opublikował na Instagramie wpis, w którym poinformował o rozstaniu i przekazał, że byłej partnerce życzy wszystkiego, co najlepsze. "Moja relacja z Zuzą dobiegła końca, nie jesteśmy już razem. Nigdy złego słowa o niej nie powiem, bo wiele wyniosłem z tej relacji. I przepraszam wszystkich widzów, którzy nam kibicowali, ale życie nas zweryfikowało. I jako wygrana para, chyba rozchodzimy się jako pierwsi. Wszystkiego dobrego, Zuzanno" - napisał. ZOBACZ TEŻ: Miszczak rezygnuje z uwielbianego programu Polsatu. "Niech się widzowie stęsknią" [PLOTEK EXCLUSIVE].