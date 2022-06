Inspektor policji Piotr Korban, w którego rolę wcielał się Mikołaj Roznerski, zginął w jednym z odcinków serialu "Na dobre i na złe". Poruszenie wśród fanów serialu wywołał zwiastun następnej serii produkcji TVP2.

REKLAMA

Zobacz wideo Mikołaj Roznerski o zainteresowaniach syna. Też zostanie aktorem?

Więcej informacji na temat ulubionych seriali znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Na dobre i na złe". Mikołaj Roznerski jeszcze pojawi się w serialu

TVP2 opublikowało zapowiedź 24. serii serialu, którego akcja toczy się w Zielonej Górze. W zwiastunie Hania Sikorka (w tej roli Marta Żmuda Trzebiatowska) ostatkiem sił biegnie przez las. Drogę zmęczonej kobiecie przecina rowerzysta (Roznerski), który wygląda dokładnie tak samo jak Korban. Młoda lekarka jest zszokowana sytuacją, zatrzymuje się i jest pewna, że to jej ukochany, którego pochowała kilka miesięcy wcześniej.

"Na dobre i na złe" bez Mikołaja Roznerskiego. Aktor odszedł z obsady

Sikorka postanawia pobiec za rowerzystą, który nie reaguje na jej wołanie. Ostatecznie nie udaje jej się dogonić mężczyzny. Gdy ten znika, kobieta kiwa głową z niedowierzaniem.

Zwariowałam... - szepcze w zwiastunie Sikorka.

Po analizie dochodzi jednak do wniosku, że rowerzysta, który ją mijał jest łudząco podobny do jej ukochanego - różni się tylko sposobem uczesania, zarostem i okularami.

"Na dobre i na złe". Internauci zastanawiają się, czy Roznerski wróci do serialu po wakacjach

Informacja o tym, czy Mikołaj Roznerski powróci do Zielonej Góry, nie jest jeszcze potwierdzona, ale zwiastun daje fanom do myślenia. W internecie zaczęły pojawiać się teorie odnośnie tego, że łudząco podobny do serialowego Piotra mężczyzna może okazać się bratem bliźniakiem policjanta. Niektórzy nie tracą nadziei!

A jednak scenarzyści wzięli pod uwagę komentarze fanów (w tym mój) by przystojny Mikołaj Roznerski wrócił do serialu. Jak miło - napisała pod zwiastunem umieszczonym na oficjalnym profilu serialu na Facebooku jedna z internautek.

O tym, jak potoczą się losy bohaterów "Na dobre i na złe" będziemy mogli przekonać się po wakacjach.

Przedstawiamy programy telewizyjne, które 15 lat temu były hitami polskiej telewizji