Serial "Wikingowie" osiągnął już miano kultowego. Teraz Netflix przygotował gratkę dla fanów serii. 25 lutego na platformie premierę ma nowa odsłona pt. "Wikingowie: Walhalla". Aby przyciągnąć widzów, jest jeszcze bardziej brutalnie. Okazuje się, że w nowych starciach na śmierć i życie ucierpieli także aktorzy wcielający się w główne role.

"Wikingowie: Walhalla". Rozlew krwi i brutalne sceny. "Wciąż mam blizny na rękach"

"Wikingowie: Walhalla" są kontynuacją, lecz wydarzenia w tym serialu dzieją się 100 lat po tych z pierwotnej serii. Widzowie zobaczą na ekranie potomków sławnego Ragnara Lodbroka. Akcja będzie rozgrywać się w XI wieku. Troje bohaterów wyruszy na niebezpieczną misję z Kattegat do Anglii.

Napięcie między wikingami i angielskim tronem sięga krwawego zenitu, a wikingowie ścierają się między sobą o to, czy przyjąć chrześcijaństwo, skazując dawne wierzenia na zapomnienie - czytamy w zapowiedzi Netfliksa.

Aktorzy, którzy pracowali na planie nowego serialu, opowiedzieli o brutalności scen, jakie musieli odegrać. Twórcy stawiali na wiarygodność, dlatego podczas walk i szarpaniny doszło także do przykrych incydentów. Członkowie obsady spotkali się na wirtualnym panelu IGN FanFest.

W czasie kręcenia scen związanych z bitwą o Kent, zostałem uderzony mieczem i miałem podbite oko - powiedział Sam Corlett.

Jego koleżanka z planu, Frida Gustavsson także fizycznie ucierpiała. Jeszcze kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć odczuwa ich skutki.

Wciąż mam blizny na rękach od zakończenia zdjęć, a to było kilka miesięcy temu. Poszłam na pogotowie, miałam rękę w temblaku, wszędzie miałam siniaki i blizny na twarzy - powiedziała aktorka.

Zespół medyczny na planie musiał interweniować wiele razy. Na szczęście nie doszło do poważnych uszczerbków na zdrowiu. Serial "Wikingowie:Walhalla" liczy osiem odcinków. Można go oglądać na Netfliksie od 25 lutego.

