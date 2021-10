Więcej na temat programów telewizyjnych przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Za nami dziewiąty odcinek "Top Model". Nie zabrakło w nim zwrotów akcji. Ola dostała drugą szansę i wróciła do rywalizacji. Modelki i modele spotkali się z rodzinami, a decydującym zadaniem okazała się sesja w parach z byłymi uczestnikami programu. Ola pozowała do zdjęć ze zwyciężczynią drugiej edycji, Olgą Kaczyńską. Widzowie w komentarzach nie ukrywali, że ich zdaniem produkcja utrudnia zadania uczestniczce przywróconej do show. Żadna para nie miała tak trudnego zadania, jak właśnie Ola.

"Top Model". Widzowie uważają, że Ola miała utrudnione zadania na sesji

Gdy Aleksandra Skubis wróciła do programu, przed kamerami wyznała, że jest bardzo zmotywowana i chce udowodnić, że jurorzy dobrze zrobili, dając jej drugą szansę. Do każdego z zadań podchodziła ze skupieniem i profesjonalizmem. Widzowie zauważyli, że po raz kolejny do sesji ubrano ją w trudną do ogrania stylizację.

Fani w komentarzach przyznali, że według nich Ola zdominowała to zdjęcie i wyszła na nim lepiej niż Olga. Nie zabrakło głosów, że uczestniczka miała utrudnione zadanie na sesji. Musiała skakać ubrana w długą suknię, która blokowała jej ruchy. Co gorsza, jej praca na planie i sama fotografia zostały przez jurorów mocno skrytykowane. Widzowie zarzucili jurorom, że specjalnie tak słabo ocenili fotografię Skubis.

Przywróciliście ją, żeby znowu jej robić pod górkę?

Widać, że Oli robili na złość. Drugi raz trudna sukienka. Świetnie sobie poradziła mimo wszystko.

Ola tutaj wyszła lepiej niż Olga, szok bo to mega trudne w tym ruchu. Specjalnie tak nisko ocenione zdjęcie, a jest jednym z lepszych.

Zdjęcie wyszło wspaniałe. Oczywiście słabo ocenione. Ale dała ile mogła od siebie. Widać w niej profesjonalizm - czytamy.

Zgadzacie się z tymi opiniami? Was tez zachwyciło zdjęcie Oli?