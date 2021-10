W dwóch ostatnich odcinkach programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" trzy pary stanęły na ślubnym kobiercu. Obserwowaliśmy także wesela dobranych uczestników, wraz z reakcjami ich rodzin. Nie wszystkie chwile zostały pokazane jednak w telewizji. Aneta, która wzięła ślub z Robertem, podzieliła się na Instagramie prywatnymi kadrami z wesela. Zdjęcia zachwyciły fanów produkcji, którzy w szczególności zwrócili uwagę na jeden szczegół - podwiązkę na nodze uczestniczki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil przygotował dla Izy niespodziankę

Wernisaż prac Anastazji Pazury. Córka Cezarego zaprosiła znanych gości. Show skradła Edyta. Co za garnitur!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani pytają Anetę o podwiązki ze zdjęcia

Aneta dodała na Instagramie post ze zdjęciami z wesela, w którym podziękowała rodzinie za przybycie na uroczystość. Na jednej z fotografii podnosi suknię do góry i pokazuje "podwiązkę", pod którą znajduje się... mikroport. Jedna z obserwatorek Anety zapytała:

Gdzie można kupić taką podwiązkę?

Na co Aneta z humorem odpowiedziała:

Trzeba się zgłosić do "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Chcesz być na bieżąco z programowymi nowinkami"? Znajdziesz ich więcej na stronie głównej Gazeta.pl > > >

Inni komentatorzy piszą zaś:

Oryginalne te podwiązki!

Podwiązki pierwsza klasa.

Niezłe te podwiązki, hehe. Ale numer.

Aneta i Robert zostali okrzyknięci najlepiej dobraną parą show przez widzów. Choć uczestnicy programu są zobowiązani umową i nie mogą wypowiadać się na temat losów relacji przed zakończeniem sezonu, to fani programu prowadzą już wnikliwe śledztwa. W ten sposób znaleźli dowody, że Aneta i Robert wciąż są razem. Choć kobieta odpowiada obserwatorom wymijająco, to nie byłoby to zaskakujące - para od początku ewidentnie ma się ku sobie.

Śmierć Gabby Petito. Policja ma nowe informacje w sprawie Briana Laundriego

Więcej zdjęć z wesela Anety znajdziecie w naszej galerii. Myślicie, że małżeństwo Anety i Roberta przetrwa próbę czasu?