Czego nie muszą wozić kierowcy od 1 października 2018 roku? Pytanie z programu "Milionerzy"

Pan Adam był uczestnikiem 272. odcinka programu "Milionerzy". Kiedy doszedł do pytania za 1000 złotych, Hubert Urbański przeczytał mu następujące pytanie i cztery odpowiedzi.

1 października 2018 roku zniesiono obowiązek wożenia przez kierowców

A. apteczki

B. gaśnicy i trójkąta

C. prawa jazdy

D. dowodu rejestracyjnego i OC.

Jakiego dokumentu nie trzeba wozić w samochodzie od 1 października 2018 roku?

Pan Adam nie znał odpowiedzi na to pytanie i poprosił o odrzucenie dwóch nieprawidłowych propozycji. Pozostały mu do wyboru odpowiedzi C. i D., co nie ułatwiło mu zadania, bo to właśnie między nimi się wahał. Poprosił więc o drugie koło - pomoc publiczności. Ta wskazała znaczącą przewagą głosów, że chodzi o odpowiedź D. Pan Adam poszedł za tym głosem i miał rację. Dzięki temu wygrał gwarantowany tysiąc złotych.

Od 1 października 2018 roku kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i OC. Wcześniej brak takich dokumentów łączył się z ryzykiem otrzymania mandatu.