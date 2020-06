Ten duet zna każdy! Lara Gessler to istna kopia mamy. Nie dość, że jest do niej bardzo podobna wizualnie, podziela z rodzicielką te same zainteresowania i miłość do gotowania, to dodatkowo ma niemalże identyczny sposób mówienia. Magda Gessler wprowadziła swoją córkę do show-biznesu, a ona świetnie się w nim odnalazła. Teraz będzie musiała sprawdzić się w nowej roli - mamy. Wyobrażacie sobie gwiazdę "Kuchennych rewolucji" jako babcię?