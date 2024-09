Katarzyna Skrzynecka promowała między innymi śniadaniowy show ramówkowy Zoom TV w eleganckim stroju. Charakterystycznymi elementami ściankowego wizerunku celebrytki są: opalenizna, mocny makijaż i stylizacja dopięta na ostatni guzik. Stylista jednak ma kilka uwag co do ostatniego wyboru prezenterki.

Katarzyna Skrzynecka w bieli na czerwonym dywanie. "Zamysł nie był zły"

Ostatnie medialne wyjście prezenterki przedstawiliśmy styliście, Michałowi Musiałowi. Co przekazał nam na temat stroju polskiej gwiazdy? "Katarzyna Skrzynecka tym razem postawiła na biały garnitur. O ile zamysł nie był zły, to fason zupełnie tutaj nie zagrał. Spodnie są stanowczo za krótkie - nogawki powinny sięgać ziemi - wtedy cała sylwetka nabrałaby lepszych proporcji" - zaznaczył ekspert. To nie koniec uwag dotyczących kreacji Skrzyneckiej. "Masywne buty także należałoby zamienić na nieśmiertelne szpilki, które optycznie odciążyłyby aktorkę. Góra stylizacji wygląda nieco lepiej, lecz fryzura nie należy do udanych. Katarzyna Skrzynecka lepiej wyglądałaby w rozpuszczonych włosach. Wydawać by się mogło, że to tylko detale, lecz ostatecznie bardzo negatywnie wpłynęły na cały look" - podsumował Michał Musiał. Co sądzicie?

Katarzyna Skrzynecka, Piotr Gąsowski na ZOOM TV KAPiF.pl

Katarzyna Skrzynecka często świetnie wypada w blasku fleszy. Co ciekawe, nie uprawia sportu

Wiele celebrytek, które zdobywają komplementy na czerwonym dywanie, tłumaczą się, że ich promienny wygląd to zasługa godzin spędzonych na siłowni, zajęciach pilatesu czy jodze. Jak kwestia sportu wygląda u Skrzyneckiej? Celebrytka została zapytana o aktywność fizyczną przez internautkę. "Dlaczego nie uprawia pani sportu?" - napisała pod postem na Instagramie fanka. "Owszem, uprawiam. Dużo jeżdżę na nartach w Alpach zimą" - odpowiedziała jej gwiazda ZOOM TV. "W sezonie intensywnej pracy cały rok nie mam czasu na sport" - doprecyzowała. Jak w takim razie spędza chwile wolne od pracy? "Wolę urywki wolnego czasu spędzać z rodziną. Również polecam - lepsze niż jakikolwiek sport" - zakończyła Katarzyna Skrzynecka.