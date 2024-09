Córka Adama Małysza pokazała, w jakiej stylizacji wybrała się na wesele. Rzucała się w oczy

Adam Małysz i jego żona Iza Małysz wspólnie wychowywali córkę Karolinę, która przyszła na świat w 1997 roku. Córka byłego skoczka narciarskiego długo nie pokazywała się publicznie w towarzystwie znanego ojca. W mediach zrobiło się o niej jednak nieco głośniej, kiedy pojawiła się na widowni podczas 25. edycji "Tańca z gwiazdami", w której udział brała jej mama. Karolina mówiła wówczas o swoim ślubie, który odbył się 4 września 2021 roku. Od tego czasu córka byłego sportowca jest aktywna na Instagramie, gdzie zgromadziła prawie 30 tys. obserwatorów. Pokazuje tam swoją codzienność i chwali się sukcesami. Teraz opublikowała zdjęcie, na którym widać, jak wystylizowała się na ślub i przyjęcie weselne.

Córka Adama Małysza pokazała zdjęcie ze ślubu

Karolina Małysz-Czyż na Instagramie chętne publikuje fotografie, na których widać ją w objęciach męża - Kamila Czyża. Teraz było podobnie. Córka byłego skoczka na InstaStories pokazała kadr, na którym uśmiechnięta od ucha do ucha pozuje z ukochanym. Z opisu wynika, że para wybrała się na ślub i wesele. Pod zdjęciem pojawił się bowiem hasztag "#weddingtime" (pol. czas ślubu). Para postawiła z tej okazji na eleganckie stylizacje. Zięć Adama Małysza wskoczył w garnitur. Zdecydował się na niebieską marynarkę oraz szare spodnie w białą kratę. Do tego biała koszula i kraciasta mucha. Trzeba przyznać, że prezentował się stylowo. Jednak to kreacja Karoliny Małysz-Czyż zwraca największą uwagę. 27-latka miała na sobie dopasowaną sukienkę na ramiączkach, która odcinała się w pasie. Kreacja zdecydowanie rzucała się w oczy przez kolor. Małyszówna wybrała bowiem mocny odcień błękitu. Ten nie tylko był piękny, ale także doskonale pasował do jej delikatnej, dziewczęcej urody. Całość uzupełniały delikatna biżuteria, stonowany makijaż i rozpuszczone włosy, które układały się w delikatne fale.

Karolina Małysz wybrała inną drogę zawodową niż jej ojciec

Karolina Małysz zrobiła licencjat na kierunku Migracje międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Jest też absolwentką studiów magisterskich na tej samej uczelni, ale już na kierunku Media społecznościowe w zarządzaniu na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Córka byłego skoczka obroniła pracę magisterką pt. "Wpływ sponsoringu sportowego na realizację celów zawodowych i osobistych profesjonalnych sportowców na przykładzie marki Red Bull". Tutaj widać, że inspiracją była kariera ojca, który był sponsorowany między innymi przez tę firmę podczas kariery sportowej. Obecnie pracuje na stanowisku Junior Social Media Specialist w firmie Happy Parrots. Koordynuje także media społecznościowe swojego ojca.