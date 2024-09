O tej dwójce mówi się już od kilku dobrych miesięcy. Maffashion i Michał Danilczuk wspaniale wyglądali razem na parkiecie, a według niektórych, w życiu prywatnym również do siebie idealnie pasują. Wciąż jednak nie doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia, czy są w związku. Najnowszy post tancerza wcale nie uciszył zainteresowania tym tematem. Sami spójrzcie na te czułe kadry.

Danilczuk składa życzenia Maffashion. Zrobiło się gorąco

Tancerz wstawił kilka zdjęć z racji święta influencerki. Zapozowali razem w uścisku w restauracji, widzimy także kadr znanego duetu z innych okoliczności. Szczególną uwagę przyciągnął ogromny bukiet czerwonych róż, który Danilczuk podarował Maff. "Bądź najszczęśliwsza na świecie, abyś zawsze była tak uśmiechnięta, radosna, promienna jak teraz. Wszystkiego najlepszego, Julcia" - napisał tancerz w poście. Pod tym wpisem nie brakuje reakcji. "Michał, obserwuje Julię od dawna i mimo że jej osobiście nie znam, to zawsze mi było przykro, jak źle się u niej działo. Cieszę się, że ma w końcu dobrą osobę obok siebie. Trzymam kciuki za waszą 'przyjaźń'", "I to się nazywa szczęście. Do twarzy wam z nim. Niech ono trwa i nigdy nie gaśnie", "Dwa idealnie pasujące do siebie puzzle - nieustannie umiecie zrobić dzień", "Rzadko się zdarza, że ktoś tak do siebie pasuje, jesteście jak dwie połówki jabłka" - czytamy komentarze fanów. Maffashion z racji jej święta życzymy wszystkiego najlepszego!

Relacja Danilczuka z Maffashion według informatorów

Duet z "Tańca z gwiazdami" spędza ze sobą dużo wolnego czasu. Z medialnych doniesień wynika, że rodzina Maffashion zna Danilczuka. Zdaniem informatora Party.pl już w czerwcu Danilczuk i Maffashion byli siebie bardzo blisko. "Michał dla Julii rzekomo przeprowadził się do Polski, chce być blisko niej. To oczywiście początki związku, ale świetnie rokującego. Nie chcą mówić o tym publicznie - oboje są ostrożni w kontakcie z mediami, cenią swoją prywatność, ale i spokój" - mogliśmy przeczytać.