Antek Królikowski układa sobie życie na nowo u boku prawniczki Izabeli, z którą oczekuje narodzin pierwszego wspólnego dziecka. Aktor z poprzedniej relacji z Joanną Opozdą doczekał się syna Vincenta, jednak nie ma z nim kontaktu. Mimo iż Antoni i Joanna nie są ze sobą od lat, w świetle prawa w dalszym ciągu są małżeństwem. Królikowski przeprowadził się do Wrocławia, gdzie może liczyć na większą prywatność, i stara się skupiać na pracy, a także przygotowaniach do powitania na świecie drugiego dziecka. W nowym wywiadzie dał wskazówkę co do imienia córki. W ten sposób razem z Izabelą chce oddać hołd ważnym kobietom w ich życiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia związku i rozstania Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Antek Królikowski dał wskazówkę co do imienia córki. To hołd dla ważnej osoby w jego życiu

Antek Królikowski rozstał się z Joanną Opozdą w atmosferze skandalu. Media informowały, że związał się z jej sąsiadką, którą okazała się prawniczka Izabela. Zdaje się, że aktor w końcu odnalazł szczęście. Został zapytany o to, jaką mamą będzie jego ukochana i zasypał ją komplementami. "Jest bardzo rodzinna, troskliwa i opiekuńcza, więc wiem, że świetnie sobie poradzi. Sam się jakoś tak uspokoiłem, cieszymy się codziennością i wspólnym czasem. Wiem, że stworzymy cudowny dom" - wyznał aktor w rozmowie z "Super Expressem". Pojawiły się domysły, że gdyby para miała oczekiwać narodzin syna, wówczas chcieli dać mu na imię Paweł - na część zmarłego ojca Antoniego. Królikowski ujawnił, że płeć dziecka poznali bardzo szybko i długo nie zastanawiali się nad imieniem, które jest hołdem dla babć pary.

Mieliśmy taką myśl, ale od dawna wiedzieliśmy, że to będzie dziewczynka. Od początku byliśmy zgodni co do imienia, tak się składa, że nasze babcie mają tak samo na imię i obie się bardzo ucieszyły!

- dodał Królikowski. Jak wiadomo, Królikowski ma dwie babcie - Jadwigę oraz Elżbietę. Nie jest jasne, o którym imieniu myśli aktor.

ZOBACZ TUTAJOtwórz galerię

Antoni Królikowski mówi o rozwodzie z Joanną Opozdą

Byli partnerzy cały czas czekają na formalne unieważnienie ich małżeństwa. Termin drugiej rozprawy rozwodowej Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego wyznaczono na 29 sierpnia. Opozda stawiła się w sądzie osobiście, jednak zabrakło aktora, którego reprezentował prawnik. Królikowski nie chciał zdradzać zbyt wiele na ten temat. "Sprawa jest niejawna, nie będę wchodził w szczegóły. Wiadomo jednak przecież, że polskie sądy są zawalone pracą, przez co terminy są, jakie są. Też chciałem to wszystko załatwić szybciej, najlepiej ugodowo, ale niektóre kwestie wymagają czasu, więc uzbroiłem się w cierpliwość. Sąd zapoznaje się z dowodami, przesłuchuje świadków, a tych jest wielu, więc to może potrwać. Oczywiście kiedy zostanę wezwany przez sąd, który uzna, że jestem potrzebny, czy będzie miał pytania, to się stawię. Jednak gdy potrzebny nie jestem, wolę skupić się na pracy i życiu, a kwestie prawne pozostawić mojemu pełnomocnikowi" - podkreślił w rozmowie z "Super Expressem".