Marcin Hakiel przez lata był związany z Katarzyną Cichopek. Doczekali się dwójki dzieci. Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu, a tancerz znalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej. W lutym w mediach gruchnęła wiadomość o ich zaręczynach. Na tym jednak nie koniec. W maju na jaw wyszło, że zakochani spodziewają się dziecka. - Tak, tak możecie gratulować, wszystko się zgadza. To nie jest jedzenie, tylko nowe życie - mówiła Dominika, która pozowała na ściance w dopasowanej kreacji. Teraz Hakiel i jego ukochana zorganizowali baby shower. Co to było za przyjęcie!

Marcin Hakiel i Dominika świętowali z najbliższymi. Huczne baby shower

Jakiś czas temu Marcin Hakiel i jego ukochana wystąpili w programie "Mówię Wam". Podczas rozmowy z Mateuszem Hładkim wyjawili datę baby shower. - Jest zaplanowany na 21 września, więc wtedy podzielimy się, czy czekamy na chłopca, czy na dziewczynkę - mówiła Dominika. Relacja z imprezy pojawiła się w mediach społecznościowych zakochanych dzień później. Jak widać na opublikowanych zdjęciach, przyjęcie było bardzo huczne. Nie zabrakło kolorowych balonów oraz smakowitych przekąsek. Marcin Hakiel i Dominika Serowska podzielili się także informacją o płci dziecka. Zakochani już niedługo powitają na świecie chłopca.

Poruszona przyszła mama zwróciła się także do zaproszonych gości, a także osobom, które pomogły w przygotowaniu przyjęcia. "Dziękuję za tak wspaniały czas, pierwszą imprezę mojego bambika. W szczególności chciałam podziękować moim najbliższym, że byli razem ze mną tego dnia i celebrowaliśmy ten czas wspólnie" - napisała.

Marcin Hakiel będzie rozpieszczać dziecko? "Czego oczy nie widzą..."

Marcin Hakiel i jego ukochana udzielili wywiadu dla Plejady, w którym zastanawiali się nad tym, kto będzie bardziej rozpieszczał dziecko. Padło na tancerza. - Dogadamy się, dla mnie to jest już kolejne dziecko, najważniejsze, żeby było zdrowe i wtedy wszystko się ułoży. A to, czy jak sobie wyjdziesz z przyjaciółkami, to je troszkę bardziej rozpieszczę, to wiesz. Czego oczy nie widzą... - mówił Hakiel. Dominika zapowiedziała, że będzie kontrolować sytuację. - Będę miała rękę na pulsie. (...) O to chodzi w życiu, muszą być emocje - powiedziała w rozmowie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: Narzeczona Hakiela zachwyciła w ciążowej sesji. Fanów zamurowało