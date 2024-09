W Stanach Zjednoczonych trwa zacięta kampania przed wyborami prezydenckimi, które zaplanowano na 5 listopada. W wyścigu o fotel prezydenta USA zmierzą się Donald Trump oraz Kamala Harris. Obserwatorzy zwrócili uwagę na fakt, że Melania Trump nie angażuje się aktywnie w kampanię wyborczą. To zachowanie przeanalizowała ekspertka.

Melania Trump nie angażuje się w kampanię męża. Mówi się o kwestiach bezpieczeństwa

Zachowanie Melanii Trump nie umknęło uwadze internautów. W sieci pojawiło się wiele teorii na ten temat. Według niektórych głosów wynika to ze względów bezpieczeństwa. Głośno mówiło się przecież o próbie zamachu na Donalda Trumpa podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii. Plotki wzmożyły się także po informacjach, że Melania Trump planuje wydać książkę, w której chce opowiedzieć "całą prawdę".

Ekspertka analizuje zachowanie Melanii Trump. "Przyciąga większą uwagę"

Według ekspertki mała aktywność Melanii Trump podczas kampanii wyborczej to zaplanowane działanie, które ma na celu podbijanie zainteresowania. Lidia Krawczuk to korespondentka RMF Classic w Waszyngtonie i autorka podcastu "Ameryka i ja". W rozmowie z Plejadą powiedziała o swoich spostrzeżeniach. - Świadomie wykorzystuje fakt, że rzadkie pojawianie się w przestrzeni publicznej przyciąga większą uwagę. Tak było na przykład podczas Konwencji Republikanów w Milwaukee w lipcu tego roku, którą miałam okazję obserwować z bliska. Wejście Melanii Trump po czerwonym dywanie do loży VIP ostatniego wieczoru konwencji, przy akompaniamencie muzyki Beethovena, wywołało istną euforię wśród zgromadzonych w hali. Choć nie powiedziała ani słowa, sam jej widok wystarczył, by wzbudzić entuzjazm wśród kilku tysięcy osób - stwierdziła Lidia Krawczuk.

Ekspertka podkreśliła także, że Melania Trump uważa część amerykańskich mediów za stronnicze. Stąd też udziela wywiadu tylko wybranym redakcjom. - Jeśli udziela wywiadu - co zdarza się niezwykle rzadko - to wyłącznie sprzyjającej Trumpom telewizji Fox News, gdzie może liczyć na przewidywalne pytania. Kiedy pochodząca ze Słowenii Melania Trump została w 2017 roku pierwszą damą USA, dość szybko w Stanach zaczęły pojawiać się memy, ale też artykuły prasowe pod hasłem: "Gdzie jest Melania?". Spekulowano, co się z nią dzieje, dlaczego nie pokazuje się publicznie i dywagowano, czy może potrzebuje pomocy. Okazało się, że Melania Trump nie potrzebuje żadnego ratunku. To po prostu jej styl: robi, co chce i kiedy chce. I nawet Donald Trump nie jest w stanie zmusić jej do czegokolwiek - dodała Lidia Krawczuk.