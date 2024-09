Nowy sezon "Hotelu Paradise" trwa w najlepsze. W tym sezonie produkcja wymyśliła dla uczestników specjalne zasady. Jedną z nowości są pojedynki, dzięki którym jedna osoba może wrócić do willi. Jest także druga strona medalu. Przegrana osoba opuszcza program. W ostatnim pojedynku padło na Kubę, który tworzył parę z Olą. Uczestniczka próbuje przetrwać w formacie. Na Rajskim Rozdaniu przed odpadnięciem ocalił ją Wojtek, ale sytuacja się skomplikowała. W "Hotelu Paradise" pojawiła się Julia.

REKLAMA

Zobacz wideo Nana z "Hotelu Paradise" komentuje polskich aktorów. "Dla mnie to już..."

"Hotel Paradise". Julia i Wojtek otrzymali list. "Wygraliście nie tylko tę piękną randkę..."

Na początku nowego odcinka "Hotelu Paradise" Julia i Wojtek dostali list. Produkcja wysłała ich na randkę, ponieważ wygrali w konkursie na miss i mistera "Hotelu Paradise". Nurkowali w pięknej wodzie i podziwiali piękno Wietnamu. Na tym jednak nie koniec. Uczestnicy otrzymali kolejny list. - Kochani, jako miss i mister "Hotelu Paradise" wygraliście nie tylko tę piękną randkę, ale także potężną moc. Wskażcie pary, które waszym zdaniem mimo podjętych prób utknęły w miejscu i straciły szansę na zbudowanie romantycznej relacji. Możecie to zamienić i stworzyć dwie nowe pary, które na Rajskim Rozdaniu będą nietykalne. Zastanówcie się dobrze nad swoją decyzją - przeczytała Julia. Uczestnicy nie mogli wyjawić nikomu treści listu.

"Hotel Paradise". To była mocna Pandora. "Jestem trochę zmartwiona"

Wieczorem odbyła się Pandora, podczas której uczestnicy odpowiadali na zadane pytania. Ania wyjawiła, że zawiodła się na Karolu, ponieważ nie powiedział jej o swoich przemyśleniach. Julia została zapytana o to, czy ma dość Leona. - Troszkę takie mam, nie chodzi o nie ufność, ale jestem trochę zmartwiona - mówiła i dodała, że ma dystans do swojego partnera. Karolowi ponownie się oberwało. Został zapytany o to, jak czuje się z tym, że źle traktuje Anię. - Ale co autor ma na myśli? (...) Każdy tutaj przychodzi, aby nawiązywać relacje. (...) Mamy wszystko wyjaśnione - skwitował. Ania nie była zadowolona z jego wypowiedzi i nerwowo komentowała z Olą, że to ona sprowokowała go do rozmowy. Kolejne Rajskie Rozdanie ewidentnie przyniesie sporo niespodzianek. Aż dwie uczestniczki odpadną. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Widzowie węszą związek u uczestników. Wcześniej nikt na nich nie stawiał