Grażyna Szapołowska jest dla wielu ikoną stylu i wdzięku. Gwiazda "Pana Tadeusza", "Botoksu", "Krótkiego filmu o miłości", "Tabu" oraz "Wielkiej majówki" ceni sobie sztukę oraz dodatki wysokiej jakości. Nie mogło zatem zabraknąć tych elementów w jej domu, który można podziwiać bez końca.

Grażyna Szapołowska mieszka jak królowa. Spójrzcie na ten salon

Aktorka ceni luksusowe wnętrza. W jej domu również znajdziemy drogie dodatki, od których nie można oderwać wzroku. Możemy zauważyć chociażby piękne, wzorzyste dywany, marmurowe parapety, mnóstwo książek czy drobnych wazonów i obrazów różnej wielkości. Widzimy ponadto złotą szafkę w korytarzu i charakterystyczne kolumny, rodem z muzeum czy galerii sztuki. W salonie możemy zauważyć także drewniane pianino, skórzaną kanapę z kocem w zebrę i żywe kwiaty. W takim wnętrzu można nie tylko odpocząć, ale i zaczerpnąć inspiracji. Warto zaznaczyć, że dom Szapołowskiej jest miejscem przyjaznym dla ludzi oraz zwierząt - na Instagramie aktorki nie brakuje kadrów z psami czy sympatyczną papugą Rambo. Kolorowy ptak wzbudza w sieci niemałe zainteresowanie. "No nie wierzę. To jest piękne i przesympatyczne. Oglądam i oglądam. Mój kot też ze mną gada. Ale ten wykurzył wszystko", "Ale słodziak. Musi być pani bardzo szczęśliwa w otoczeniu tylu zwierząt", "No nie wierzę. To jest piękne i przesympatyczne. Oglądam i oglądam" - czytamy komentarze pod filmikiem z domu aktorki.

Grażyna Szapołowska i jej dom

Przestronna sypialnia i ogród to miejsca, w których Szapołowska uwielbia spędzać czas

Na jednym z nagrań, dostępnych na Instagramie aktorki widać kawałek jej sypialni. Została urządzona jasnymi dodatkami, widzimy też jasne ściany. Naprzeciwko dużego łóżka gwiazda ma szafę z lustrem, które optycznie powiększa pomieszczenie. Widać eleganckie meble, najpewniej antyki, utrzymane w klasycznym stylu. Ogród także zachwyca. Nie brakuje w nim roślinności. Szapołowska ma idealne miejsce do relaksu z rodziną i ukochanymi zwierzętami, czemu dowodzi masa nagrań na jej Instagramie.