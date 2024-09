Książki i filmy o Harrym Potterze od lat cieszą się popularnością na całym świecie. Na ekranach kin zaprezentowano aż osiem odsłon sagi o młodym czarodzieju. Na planie produkcji przewinęli się najlepsi aktorzy oraz statyści wypełniający tło w wielkich salach magicznego Hogwartu. Samantha Clinch była jedną z tych osób, które miały okazje podpatrywać pracę głównych gwiazd w filmie. Wystąpiła jako statystka w czwartej części zatytułowanej "Harry Potter i Czara Ognia". Kobieta opowiedziała o pewnym incydencie na swoim profilu na TikToku.

"Harry Potter". Statystka opowiedziała o scenie. "Podszedł do stołu..."

Samantha Clinch zmierzyła się z niezbyt przyjemną sytuacją na planie filmu o młodym czarodzieju. Podczas kręcenia jednej ze scen Dumbledore (Michael Gambon) zbliżył się do niej i wypowiedział ważne słowa. - Podszedł do stolika, przy którym siedziałam, położył mi rękę na ramieniu, spojrzał mi prosto w twarz i powiedział: Dementorzy nadchodzą - wyjawiła statystka. Wtedy stało się coś, czego Clinch się nie spodziewała. - Dumbledore napluł mi w oczy. (...) Wszędzie było pełno śliny. Możliwe, że dostałam nią w oko - opowiadała na filmiku opublikowanym na TikToku. Samantha Clinch żartobliwe wspomina tę sytuację jako "najważniejsze wydarzenie w karierze" i mimo upływu wielu lat pamięta ją doskonale. Scena została jednak wycięta z filmu.

"Harry Potter". Statystka zasypana komentarzami. Wyjawiła, jak dostała się na plan

Film Samanthy Clinch zdobył sporo wyświetleń na TikToku. Internauci nie kryli zaciekawienia jej historią. "Wow, nie spodziewałam się tego", "To chyba najfajniejsza i najdziwniejsza historia", "To było moje marzenie. Dziecięca ja jest mega zazdrosna" - pisali w komentarzach pod filmem. Jedna z internautek była ciekawa, jak statystka dostała się na plan filmowy. Postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. "Obsadzają więc dzieci ze szkół teatralnych i dzieci z okolicy. Ale jeśli masz na to ochotę, sprawdź agencję talentów" - odpisała statystka.