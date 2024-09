Nagrody Emmy nazywane są telewizyjnymi Oscarami. Od 1949 roku, podczas uroczystej gali, nagradzane są najlepsze seriale i występujący w nich aktorzy. Nie da się ukryć, że to także święto mody i doskonała okazja dla gwiazd, żeby zaprezentować się w zjawiskowych kreacjach. Zobaczcie, jak na czerwonym dywanie prezentowała się Jennifer Aniston czy Elizabeth Dębicki.

Jennifer Aniston w kreacji Oscara de la Renty

Na gali nie mogło zabraknąć gwiazdy serialu "The Morning Show". Aniston została nominowana do nagrody Emmy, jednak tym razem nie zdobyła statuetki. Zachwyciła jednak na czerwonym dywanie. Aktorka pojawiła się połyskującej, długiej kreacji Oscara de la Renty, odsłaniającej ramiona. Sukienka była delikatnie prześwitująca, jednak wszystko ze smakiem. Jennifer Aniston dobrała do niej biżuterię Tiffany & Co. Gwiazda postawiła na swój klasyczny, delikatny makijaż, nie kombinowała także z fryzurą - miała wyprostowane włosy, delikatnie uniesione u nasady.

Selena Gomez postawiła na czerń. Kreacja robiła wrażenie

Uwagę zwracała również Selena Gomez, która na Emmy pojawiła się w czarnej sukni z trenem od Ralpha Laurena. Kreacja wyróżniała się dekoltem ozdobionym kryształkami. Aktorka dobrała do niej srebrną biżuterię - bransoletki, pierścionki i wiszące kolczyki. Włosy miała rozpuszczone i wygładzone, a w makijażu postawiła na makijaż w stylu smoky eyes.

Elizabeth Debicki triumfowała na gali. Miała prostą, czarną kreację

Elizabeth Debicki zdobyła nagrodę Emmy za najlepszą aktorkę drugoplanową w serialu dramatycznym "The Crown". To ona wcielała się w księżną Dianę w ostatnich trzech sezonach produkcji. Gwiazda ma polskie pochodzenie - jej ojcem jest Polak, a matka to Australijka o irlandzkich korzeniach. Elizabeth Debicki na gali pojawiła się w prostej, czarnej kreacji na ramiączkach. Dobrała do niej subtelną biżuterię. Włosy miała ułożone w elegancki kok, odsłaniający wiszące kolczyki. Elizabeth Debicki postawiła też na delikatny makijaż. Po więcej stylizacji z Emmy 2024 zapraszamy do galerii.

