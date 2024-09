Od dawna książę Harry nie jest przedmiotem publicznych rozmów brytyjskiej rodziny królewskiej. Konflikt z księciem Williamem zaostrzony przez małżeństwo z Meghan Markle przypieczętowała książka "Ten drugi". To właśnie w niej syn króla Karola III pierze brudy i nie oszczędza najbliższych. A że Harry zrezygnował wcześniej z pełnienia oficjalnych obowiązków, nie wspominano o nim w wywiadach czy mediach społecznościowych. Ktoś jednak podjął decyzję, by 40. urodziny młodszego brata Williama nie przeszły niezauważone. Tym bardziej że nie brakuje artykułów i doniesień o ich konflikcie, który nie działa korzystnie na obecnego monarchę i jego następcę. Czy tym krokiem royalsi poprawią swój wizerunek?

Tak książę William i księżna Kate uczcili urodziny księcia Harry'ego

Najpierw okrągłe urodziny księcia Harry'ego odnotowano na oficjalnym profilu rodziny królewskiej na Instagramie. To właśnie tam zobaczyliśmy w niedzielę, jak mężczyzna pozuje z uśmiechem od ucha do ucha, co kiedyś było jego znakiem rozpoznawczym. Do archiwalnej fotografii dodano wpis z emotikoną w kształcie tortu ze świeczką. "Wszystkiego najlepszego dla księcia Sussex z okazji 40. urodzin!" - napisano. Kilka godzin później na urodziny syna księżnej Diany i króla Karola III zareagowała księżna Kate i książę William. Znani małżonkowie nie wysilili się jednak na coś więcej. Podali na InstaStories ten sam wpis, co oficjalny profil ich rodziny. Choć patrząc na napięte stosunki między braćmi, można domyślać się, że wspomnienie po latach o Harrym na pewno nie przyszło im bez problemu i może warto je docenić.

Konflikt braci w obliczu rodzinnych chorób

2024 rok przyniósł informacje o nowotworze księżnej Kate i króla Karola III. Czy choroby w rodzinie sprawią, że jej członkowie ocieplą stosunki z Harrym? Eksperci z całego świata próbowali odpowiedzieć na to pytanie. Nasza specjalistka widziała w tym wielką nadzieję do zakopania topora wojennego, tym bardziej, gdy Harry szykował się odwiedzić rodzinne strony. - Niewątpliwie choroba ojca i choroba Kate to jest dobra okazja do tego, by się pogodzić. Jednak w obliczu poważnej choroby króla i księżnej oraz konsekwencji, jakie może przynieść, waśnie braci powinny zejść na dalszy plan. Bardzo bym chciała, żeby tak było. To, że Harry powiedział, że się wybiera do Londynu, świadczy o tym, że mimo wszystko te uczucia rodzinne w nim zostały. To jest bardzo pozytywne. Jednak podkreślam, że mnie to mocno niepokoi, bo to może sugerować, że stan księżnej jest poważniejszy, niż my wiemy - mówiła nam niedawno doktor Wioletta Wilk-Turska. - Bardzo dobrze byłoby, gdyby wziął ze sobą swoje dzieci, które w ogóle nie znają rodziny ojca, bo byłoby to przy okazji wielką radością dla króla - dodała ekspertka. Może urodzinowy post to przełom?