W ostatnim czasie Izabela Janachowska coraz częściej pojawia się w telewizji. Jak przyznała na kanapie "DDTVN", jest już gotowa na powrót do pracy. - Czuję się na siłach. (...) Potrzebowałam wyciszenia i odpoczynku. Czuję, że jestem bardzo gotowa na nowe - mówiła. W tej samej rozmowie z Mateuszem Hładkim prezenterka otworzyła się na temat ostatnich urodzin, które były wyjątkowo trudne. Później Janachowska opowiedziała o rocznicy ślubu, którą niedawno świętowała z mężem. Między małżeństwem doszło do poważnej rozmowy.

Izabela Janachowska nie kryła wzruszenia. Ten rok był dla niej wyjątkowo trudny

Janachowska dopiero co świętowała swoje 38. urodziny. Jak sama przyznała, w tym roku wyglądały one nieco inaczej, niż w poprzednich latach. - Jestem w bardzo fajnym momencie w życiu i, pomimo że te urodziny... o Jezu, nie chciałam w ogóle na taki smutek wejść, ale to były pierwsze urodziny, które spędzałam bez swojej mamy, więc stwierdziłam, że mimo, że są najsmutniejsze, to nadal myślimy do przodu i będzie super - mówiła poruszona. - Ja jestem przekonany, że mama była z ciebie bardzo dumna i cały czas dumna jest - wtrącił się Hładki. - Bardzo lubiła, że pracowałam w telewizji, więc będę dalej to dla niej robić. Jezu, zejdźmy z tego, przepraszam - mówiła, kończąc wątek. Później temat zszedł na dziesiątą rocznicę ślubu, która skłoniła Janachowską do poważnych przemyśleń.

Izabela Janachowska postawiła sprawę bardzo jasno. "Już nie czuję motyli w brzuchu"

Była tancerka nie ukrywa, że małżeństwo przyniosło jej mnóstwo dobrego. Dziesięć lat to całkiem sporo. Zdarza się, że po takim czasie ekscytacja ustępuje nieco mniejszym emocjom. - Ostatnio miałam z moim mężem taką rozmowę, że, no ja już nie czuję takich motyli w brzuchu. To nie jest tak, że jak łapiesz go za rękę, to unosisz się nad ziemią i podzieliłam się z nim tą refleksją, taka trochę ciekawa jego odpowiedzi, niepewna tego, co on powie - mówiła. Okazuje się jednak, że mąż Janachowskiej podszedł do sprawy bardzo dojrzale. - Wiesz co, tych motyli w brzuchu już nie mamy, ale mamy znacznie więcej - wyznał. Prezenterka nie ukrywała, że te słowa bardzo ją poruszyły. - Zostawię go jeszcze na troszkę - żartowała. ZOBACZ TEŻ: Izabela Janachowska dołącza do obsady "Pierwszej miłości". Nie do wiary, kogo zagra

