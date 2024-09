Jon Bon Jovi rozpoczął karierę muzyczną w latach 70. i cały czas jest obecny na scenie. Artysta z powodzeniem nagrywa nową muzykę. 10 września Jon Bon Jovi obecny był w Nashville, gdzie na moście Seigenthaler Bridge powstawał jego nowy teledysk. W pewnym momencie muzyk zauważył w tym miejscu kobietę, która wymagała pomocy.

Jon Bon Jovi uratował kobietę. Jest komentarz policji

Jak się okazało, przy krawędzi Seigenthaler Bridge stała kobieta, którą ignorowali inni przechodnie. Z nagrania, które trafiło na YouTube, wynikało, że Jon Bon Jovi podszedł do niej z jednym z członków swojej ekipy i zaczął z nią rozmawiać. Po chwili pomogli kobiecie przedostać się przez barierkę tak, aby była bezpieczna. Na nagraniu widać, jak się obejmują. Filmik z sytuacji został już usunięty z sieci. Sprawę i zachowanie Bon Joviego nagłośniła policja z Nashville. "Podziękowania dla Jona Bon Joviego i jego zespołu za pomoc kobiecie na Seigenthaler Bridge" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na platformie X. "Bon Jovi przekonał ją, aby zeszła z krawędzi mostu nad rzeką Cumberland w bezpieczne miejsce" - dodano, cytując na koniec szefa miejscowej policji Johna Drake'a.

Potrzeba nas wszystkich, abyśmy dbali o swoje bezpieczeństwo

- przekazano.

Jon Bon Jovi ma za sobą poważną operację

Nie tak dawno dalsza kariera Jona Bon Jovi stanęła pod znakiem zapytania. Muzyk w 2022 roku przeszedł operację gardła, która niosła za sobą poważne ryzyko. Zabieg na szczęście się udał, ale artysta od tego czasu poddaje się terapii, aby mógł nadal śpiewać. W rozmowie z "The Sunday Times" Bon Jovi przyznał jednak, że jeśli nie będzie w stanie dawać z siebie na scenie stu procent, nie będzie miał oporów, aby zakończyć karierę. - Mówię to po raz pierwszy. Jeśli śpiewanie nie będzie szło dobrze, jeśli nie będę tym facetem, którym kiedyś byłem, to koniec. I czuję się z tym dobrze - powiedział.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222, Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.