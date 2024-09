Oliwka Brazil to dosyć kontrowersyjna postać w polskim show-biznesie. Jej wulgarne piosenki zdobyły całkiem spore grono oddanych fanów. Mnóstwo emocji jakiś czas temu wzbudził wywiad raperki z Żurnalistą. W rozmowie z podcasterem celebrytka opowiedziała o trudnej relacji ze swoim ojcem. -Widziałam go dwa czy trzy razy w sądzie. Mówi do mnie na 'pani'. To było ciężkie doświadczenie. On mnie podał do sądu o alimenty - tłumaczyła wtedy Brazil. Teraz Oliwka znów przyciągnęła uwagę swoich fanów. Tym razem ogromną... metamorfozą. Posypały się komplementy.

Oliwka Brazil przeszła niewiarygodną metamorfozę. Fani nie mogli wyjść z podziwu

Raperka wrzuciła na swój profil na TikToku nagranie, na którym tańczy w dresie pod jedną z trendujących piosenek. Oliwka pokazała się bez makijażu i w naturalnych włosach. Uwagę fanów przykuło jednak coś zupełnie innego. "Oliwka, jak ty schudłaś", "Oliwka schudłaś, gratulacje mega", "O matko, jak ty dobrze wyglądasz dziewczyno", "Boże, jak ty schudłaś! Jesteś piękna laska" - pisali pod filmikiem. W odpowiedzi na jeden z komentarzy Oliwka napisała, że to dopiero początek metamorfozy. "Wy jeszcze nie wiecie, co będzie w 2025 roku" - zapowiedziała. Nagranie znajdziecie na końcu artykułu.

Oliwka Brazil żałuje tego, jak na początku wyglądała jej kariera. "Jak mogło mnie to nie zgubić"?

W tym samym wywiadzie z Żurnalistą raperka przyznała, że sława początkowo wpłynęła na nią bardzo negatywnie. - Miałam 19 lat, jak mogło mnie to nie zgubić? Byłam z normalnego, skromnego domu. Pracując jako przedszkolanka, zarabiałam 350 zł tygodniowo, pamiętam to jak dziś. Ciężko się nie pogubić, jak nagle zaczynają się większe przelewy, każdy nagle cię rozpoznaje. (...) Oczywiście, że mnie to zgubiło. Nie udaję tego. Przyznałam się przed samą sobą i moją rodziną, że zgubiło mnie to i upadłam na jakiś czas. (...) Przestałam szanować moich bliskich. Byłam bardzo rozrzutna (...) - mówiła otwarcie.