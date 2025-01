Takiej afery w świecie freak fightów dawno nie było. Wszystko zaczęło się 15 stycznia, kiedy to na profilu na Instagramie Filipa Bątkowskiego, menedżera sportowców i gwiazd oraz zawodnika MMA, pojawiły się prywatne zdjęcia, na których znajdował się z kobietą. Nie była nią jednak jego żona, a jak się okazało, mężczyzna znajdował się w intymnych sytuacjach z użytkowniczką Only Fans i zawodniczką freak fightów Magdaleną Loskot. Szybko okazało się, że te kadry upubliczniła żona Bątkowskiego.

Filip Bątkowski na intymnych zdjęciach z inną kobietą. Wydał oświadczenie

Na udostępnionych kadrach widzimy, jak 33-latek m.in. całuje się z Loskot (znajdziecie je w naszej galerii na górze strony). "Po co przeżywać traumę sama, skoro mogę się nią z wami podzielić. To mój mąż na 'wyjeździe sportowym'. Magda i Gosia dziękuję za sąsiedzkie herbatki, było milutko" - napisała na jednym z nich żona zawodnika MMA. Sytuacja jest o tyle bardziej nieprzyjemna, bowiem mają dziecko, a kobieta jest w zaawansowanej ciąży. Po upublicznieniu ujęć swoje trzy grosze w sprawie zabrał także Boxdel. Co on ma do tego? W przeszłości spotykał się bowiem z Magdaleną Loskot. Jego słów nie będziemy jednak przytaczać, bowiem są napisane w ordynarnym stylu i skomentował sytuację, nie bawiąc się w subtelności. Dzień później, 16 stycznia, głos zabrał sam Bątkowski. Mężczyzna wydał oświadczenie. "Wczorajsze wydarzenia, które zyskały rozgłos w mediach, dotyczą wyłącznie mnie i mojej żony. To ona podjęła decyzję, by nadać naszemu życiu prywatnemu publiczny charakter. Myślę, że z czasem uzna, że było to niepotrzebne" - przemówił Filip Bątkowski, nie wykazują przy tym żadnej skruchy.

Filip Bątkowski odpowiedział Boxdelowi

We wpisie mężczyzna odniósł się także w bezpośredni i mało elegancki sposób do Boxdela. Treść jest wulgarna, nie brakuje w niej wyzwisk pod jego adresem. "W związku z powyższym wszystkie sprawy będę wyjaśniał z żoną, a nie w internecie, i ludzi rozsądnych proszę o uszanowanie tego... A życzliwi i k***y, takie jak Boxdel, niech zamkną się w domu i pomyślą nad swoim życiem, nie moim" - zaczął atak, po czym nawiązał do relacji youtubera z Loskot, ale tego również nie przytoczymy w całości. "Jakbyś (...) nie zdradzał wielokrotnie Madzi, to może i ja, i ty, i ona bylibyśmy dziś w innym miejscu. Jesteśmy, gdzie jesteśmy, a ty (...) próbujesz robić kontent na kobiecie, z którą byłeś osiem lat i mojej rodzinie" - grzmiał.

Portal Pudelek skontaktował się już z żoną Bątkowskiego. Kobieta przekazała, że "wkrótce zamierza odnieść się do sprawy za pośrednictwem social mediów". Czekacie?

