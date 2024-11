Co za nagranie u Katarzyny Nosowskiej. Pokazała salon. Zobaczcie, jak mieszka artystka

Katarzyna Nosowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. I robi tam prawdziwą furorę! Na początku listopada razem z Agatą Kuleszą, z którą się przyjaźni, w środku nocy próbowały wyśpiewać słowo "menopauza". Po wielu próbach wreszcie udało się osiągnąć zaplanowany efekt. Tym nagraniem rozbawiły obserwatorów do łez, o czym przeczytacie tutaj: Nosowska i Kulesza odpaliły Instagram w środku nocy. Piosenka o menopauzie stała się hitem. Teraz artystka udostępniła film, na którym pokazała prywatne kadry i po raz kolejny sprawiła, że jej fani pękają ze śmiechu.

REKLAMA

Zobacz wideo Nosowska to królowa Instagrama

Katarzyna Nosowska nagrała męża w domu. Patrzymy na salon

Na nagraniu widzimy jej męża, który bawi się z psem. W tle słychać rockową muzykę - utwór "Never Fight a Man With a Perm" zespołu Idles. Mężczyzna doskonale się bawi, skacząc po salonie. Internauci nie ukrywają rozbawienia tą sceną, zwłaszcza że Katarzyna Nosowska uchwyciła też mopsa, który przypatrywał się, leżąc wygodnie na kanapie. "A ten drugi zapłacił za lożę VIP?", "A mopsik z kanapy ogląda, tak samo jak mój", "Hopsa, hopsa. Jak fajnie. Aż chce się uśmiechnąć", "Ale wesoło u was" - piszą niektórzy, nie kryjąc radości. Wielu zwróciło uwagę na wygodny strój Pawła Krawczyka. "Fajnie popatrzeć, że rockmani po domu też noszą kapcie", "Prawdziwy pan domu. Dresik jest" - śmieją się. My jednak patrzymy też na pomieszczenie, w którym dzieje się cała akcja.

Radosna zabawa odbywała się w salonie. Jest tam niezwykle przytulnie. Domownicy postawili na jasną podłogę, prawdopodobnie na deski. Także ściany są białe, ale nie brakuje dekorów na jednej. W tle za mężem artystki widzimy podwieszaną szafkę, na której stoi lampa, a także ustawione są różne bibeloty. Tuż obok mebla stoi głośnik. Oprócz tego w pomieszczeniu znalazła się wygodna kanapa, na której wypoczywał jeden z psów, a także stół z krzesłami czy regał. Przytulności dodał też kolorowy dywan. Z salonu jest wyjście na podwórko, a także znalazło się tutaj sporych rozmiarów przejście do kuchni.

Katarzyna Nosowska przyjaźni się z Agatą Kuleszą

Jak wspomnieliśmy, najlepszą przyjaciółką Katarzyny Nosowskiej jest Agata Kulesza. Artystki znają się od dziecka, więc prawie 50 lat. Obie mają o sobie wiele dobrego do powiedzenia. "Kaśka jako człowiek jest kimś absolutnie nietuzinkowym i wyjątkowym. Ma niezwykły zmysł obserwacji i instynkt co do ludzi. Mądrze interpretuje rzeczywistość, czyli jak się coś dzieje złego albo ja nie mogę sobie z czymś poradzić i zadzwonię do niej, to ona mi bardzo ładnie wszystko rozkłada na czynniki pierwsze. Byłaby wybitnym terapeutą" - wyznała w jednym z wywiadów aktorka. Dajcie znać w naszej sondzie, czy wiedzieliście, że Nosowska i Kulesza się przyjaźnią!