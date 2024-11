Sandra Kubicka odsłania brzuch kilka miesięcy po porodzie. Fani, o dziwo, są wyjątkowo zgodni

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron w tym roku powitali na świecie syna Leonarda. Modelka nigdy nie ukrywała, że macierzyństwo jest spełnieniem jej marzeń, jednak ze względów zdrowotnych trudno było jej zajść w ciążę. Gdy dowiedziała się, że zostanie mamą, posypała się seria szczęśliwych zdarzeń w jej życiu. Zaręczyła się z Baronem, wzięli ślub, a także kupili dom. Oprócz tego celebrytka realizuje jeszcze jeden postawiony sobie cel. Jaki? Zobaczcie!

REKLAMA

Zobacz wideo Tak mówiła kilka miesięcy temu

Sandra Kubicka odsłania brzuch. Kilka miesięcy temu urodziła

Sandra Kubicka jest niezwykle aktywna na Instagramie, a swoje konto traktuje prawie jak pamiętnik. Tam też poinformowała swoje fanki, że zamierza teraz stać się najlepszą wersją siebie, także pod względem fizyczności. Modelka już działa w tym kierunku. Zmieniła fryzurę i zrezygnowała z blondu, a także zdrowo się odżywia i powoli wraca do aktywności fizycznej. Niedawno mogliśmy ją oglądać w "Tańcu z gwiazdami", gdzie zatańczyła w towarzystwie Hanny Żudziewicz i Filipa Bobka (którzy wtedy odpadli). Zaprezentowała przy tym świetną formę i pokazała, że plan wykonuje sumiennie.

Także teraz pochwaliła się kolejnymi efektami ciężkiej pracy. Na Instagramie dodała selfie, na którym odsłania brzuch. Widać na nim zarysowane mięśnie. "MOMMY" - podpisała ujęcie, nie kryjąc przy tym dumy z tego, co wypracowała. Zdjęcia Sandry Kubickiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Internautki ruszyły z komentarzami. Zostawiły wiele ciepłych słów pod adresem Sandry Kubickiej, chwaląc nie tylko jej wygląd, lecz także to, że nie lukruje rzeczywistości. "Piękna z zewnątrz i w środku... A to takie rzadkie dzisiaj", "Przepiękna i naturalna", "Niejedna nie mama chciałaby tak wyglądać" - komplementują. My w tym momencie chcielibyśmy podkreślić, że każde ciało jest inne i każda kobieta powinna w swoim tempie i zgodnie z zaleceniami specjalistów wracać do formy.

Sandra Kubicka i Baron kupili dom

Małżonkowie chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak idzie im urządzanie domu. Nieruchomość, jak przekazali, znajduje się wśród zieleni - na czym im bardzo zależało. Choć myśleli, że szybko im pójdzie z wykańczaniem, to okazało się, że pojawiło się wiele pomysłów, które najlepiej zrealizować na tak wstępnym etapie prac. Jakiś czas temu modelka oprowadziła fanów po swoim domu poprzez relację na Instagramie. Poprosiliśmy architektkę wnętrz, by oceniła nas posiadłość Baronów. Co powiedziała? Zobaczcie: Architektka wnętrz obejrzała nowy dom Kubickiej. "W pierwszej chwili się przeraziłam" [PLOTEK EXCLUSIVE].