Agnieszka Włodarczyk kilka lat temu zdecydowała się na diametralną zmianę życia. Porzuciła karierę aktorki i związała się ze znanym sportowcem Robertem Karasiem. Para doczekała się syna Milana. Obecnie cała rodzina sporo podróżuje po świecie, wszystko przez liczne zmagania Roberta Karasia. Jeszcze jakiś czas temu Agnieszka Włodarczyk relacjonowała pobyt w szpitalu. Wydaje się, że teraz z powrotem zaczyna stawać na nogi. Właśnie dodała nowy post z ważnym, lecz dosadnym przekazem. Zamieszczone zdjęcie wywołało niemałą burzę w sieci. Sami zobaczcie.

Agnieszka Włodarczyk zapozowała w bikini. Poruszyła ważny temat

Agnieszka Włodarczyk prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie co i rusz dzieli się urywkami chwil z życia codziennego. Ostatnio celebrytka zdecydowała się dodać zdjęcie, na którym zapozowała w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym o pistacjowej barwie. Zamieszczoną fotografię okrasiła dość długim wpisem, dotyczącym samoakceptacji. "Za chuda, za gruba, zbotoksowana, pomarszczona, zmalowana, czy zbyt naturalna, jakakolwiek byś nie była dla innych, najważniejsze, jaka jesteś dla siebie i czy dobrze ci w swojej skórze" - zaczęła. W dalszej części wpisu postanowiła nieco wspomnieć o sobie. "Ja mimo upływu lat, czuję się lepiej niż 20 lat temu. Dbam o siebie, robię badania, wspieram się suplementami. Jedynie co mogłabym poprawić to pić więcej wody" - wyznała.

Agnieszka Włodarczyk oberwała od internautów. O to się przyczepili

Pod opublikowanym postem niemalże od razu zaczęły się pojawiać liczne komentarze. Jakiś czas temu Agnieszka Włodarczyk podzieliła się podobnym kadrem i została mocno skrytykowana. "Jeśli pozwala sobie pani na takie treści, to i ludzie przestają mieć hamulce i piszą swoją ocenę pani wyglądu" - stwierdziła, a pod postem rozpoczęła się niemała konwersacja. "Najwięcej negatywnych komentarzy o kobiecie piszą kobiety, niestety może dlatego, że czujemy się zawsze niedoskonałe" - zauważyła jedna z internautek. "Ludzie, komentując nasz wygląd, często nie zdają sobie sprawy z tego, że za tym wyglądem może coś się kryć" - dodała kolejna. Oprócz tego pojawiło się również mnóstwo ciepłych słów w stronę celebrytki. "Czujesz się dobrze to najważniejsze, a wygląda rewelacyjnie", "Uwielbiam panią za prawdziwość" - pisali. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Młodszy o trzy dekady mąż mamy Agnieszki Włodarczyk to arabski książę? Wszystko wiadomo.