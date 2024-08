Martyna Wojciechowska na początku sierpnia poinformowała, że ma problemy ze zdrowiem. "Choroba nie odpuszcza. Okazało się, że po trzech tygodniach udawania, że się leczę, mam już… Zapalenie płuc, więc dostałam kolejny antybiotyk i bezwzględny nakaz leżenia w łóżku" - napisała wtedy na Instagramie. Jak się okazuje, już czuje się nieco lepiej, ale z powodu gorszego samopoczucia musiała zmienić plany. Podróżniczka poradziła sobie jednak w nowej sytuacji, czym pochwaliła się fanom.

Martyna Wojciechowska pokazała balkon

Wojciechowska mieszka w Warszawie, na Żoliborzu. Dziennikarka raz na jakiś czas pokazuje zdjęcia ze swojego mieszkania, a znajdziecie je w naszej galerii na górze strony. Także tym razem przygotowała gratkę dla obserwatorów. Na Instagramie opublikowała bowiem serię zdjęć, którą zrobiono jej na balkonie. "Lato w mieście. Przez chorobę trochę mnie ominęło, musiałam odwołać wszystkie obowiązki zawodowe. Więc wakacje spędzam… z kotem na balkonie. I też jest super" - napisała przy okazji. Możemy zobaczyć, że ta część jej mieszkania nie jest umeblowana, a Wojciechowska stoi oparta o barierkę (dziennikarka ma koty, ale nie zamontowała siatki zabezpieczającej, co dla niektórych może być nie do pomyślenia). Jednak to, co zwraca uwagę, to wielkie okno. Widzimy przez nie salon. Znalazły się tam stół, nad którym wisi lampa, krzesła, a także wiele roślin.

Dziennikarka w dalszej części wpisu zażartowała z zaistniałej sytuacji: "Ale odstawiłam się jak na Riwierę Francuską!". Martyna Wojciechowska wygląda na ujęciach naprawdę stylowo - pozuje w szerokich spodniach, ma luźną bluzkę w paski, a do tego dobrała okulary przeciwsłoneczne i sandały. W komentarzach posypały się komplementy. "Pięknie wyglądasz", "Dziewczyno, wyglądasz fantastycznie", "I kot, i stylówka - świetne" - zachwycają się internauci. Oczywiście nie zabrakło też życzeń powrotu do zdrowia, do których my także się przyłączamy!

Balkony gwiazd

Także inne gwiazdy chętnie pokazują, jak urządziły tę część mieszkania. Katarzyna Cichopek jeszcze wiosną zadbała o to, by latem cieszyć się roślinnością na balkonie. Umieściła na nim także m.in. krzesło i dekoracje.