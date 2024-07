Po Euro 2024 Anna i Robert Lewandowscy wybrali się na rodzinny wypoczynek na Lazurowym Wybrzeżu. Nie ominęła ich chyba największa impreza sezonu, czyli urodziny miliardera Pawła Marchewki, na której trenerka odpięła wrotki i tańczyła wokół... bębna. Anna Lewandowska jednak nie próżnuje - na jej Instagramie obserwatorki mogą oglądać nowe nagrania z treningów i porady na temat zdrowego stylu życia. Tym razem jednak "Lewa" pokazała kilka kadrów z wolniejszych dni. Na jednym z nich pozuje w bikini.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowska najlepiej ubraną Polką? Rozenek ocenia

Anna Lewandowska odsłania brzuch po dwóch ciążach

W najnowszym poście Anny Lewandowskiej widzimy m.in. jej zdjęcie w czarnej, dopasowanej i transparentnej sukience, fotografię córek w identycznych sukienkach czy kadr z mężem. Największą uwagę przyciąga jednak "Lewa" pozująca w czerwonym bikini. Żona piłkarza odsłoniła brzuch i wow - robi wrażenie. Widać, że regularne treningi i zdrowe jedzenie zaowocowały. "Ja cię, ale kaloryfer", "Ale brzuch", "Piękna forma" - czytamy w komentarzach. Zdjęcie brzucha Lewandowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Lewandowscy odpoczywali na Lazurowym Wybrzeżu. Tyle zapłacili za noc w luksusach

Chociaż polskim piłkarzom na Euro 2024 nie poszło najlepiej, już po tym, jak odpadli z rozgrywek, zaczęli chwalić się luksusowymi wakacjami. Nie było inaczej w przypadku Lewandowskiego. Zabrał on żonę i córki do miejscowości Antibes na Lazurowym Wybrzeżu, pomiędzy Cannes i Niceą. Jak podawał portal gol24.pl wybrali pięciogwiazdkowy hotel z prywatną plażą, gdzie za noc trzeba zapłacić aż pięć tysięcy złotych. Słynna para zagościła także na urodzinach miliardera, a osoba, która również tam była ujawniła, jak się zachowywali. "Na odległość było widać, że bardzo się kochają. Nie unikali czułych gestów i pocałunków. Spędzali razem niemalże każdą chwilę. Do tego byli niezwykle sympatyczni i rozmawiali z zaproszonymi gośćmi" - zdradził informator Pudelka. Co ciekawe, po hucznej imprezie nie odpuścili porannego treningu. Wybrali się na hotelową siłownię zaraz po śniadaniu.