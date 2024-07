Krzysztof Rutkowski uwielbia przechwalać się pieniędzmi. Detektyw bez licencji w programie "Bez żadnego trybu" przyznał, że miesięcznie udaje mu się czasem zarobić nawet milion złotych. " (...) Muszę zarabiać ok. 200 tys. złotych, żeby to wszystko działało tak, jak działa. To jest minimum. Są miesiące, kiedy zarabiamy milion" - tłumaczył. Teraz Rutkowski postanowił powiększyć swój majątek i sprzedać nie tak dawno kupiony pałac pod Głogowem. Czy uda mu się znaleźć kupca? Z taką ceną, będzie to bardzo trudne! Krzysztof Rutkowski przeszedł ogromną metamorfozę. Jego stare zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Krzysztof Rutkowski zdecydował się na sprzedaż pałacu. Cena nie wlicza remontu

Pałac, którego chce się pozbyć celebryta, wystawiono za kwotę prawie dziesięciu milionów złotych. Co więcej, osoba, która zdecyduje się na zakup terenu, będzie musiała zająć się również remontem. Nie jest to proste, ponieważ z uwagi na zabytkowy charakter nad wszystkim musi czuwać konserwator. W cenę wchodzi prawie 3000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Ostatnie renowacje odbyły się w 1965 roku. Sam Rutkowski posiadłość próbuje sprzedać już od dłuższego czasu. Bez skutku. Ciekawe czemu?

Krzysztof Rutkowski zdradził sekret swojego wyglądu. "Wstrzyknęli mi"

Celebryta skończył 64 lata. Wiele osób zwraca uwagę, że jak na swój wiek wygląda bardzo dobrze. W rozmowie z portalem ShowNews.pl opowiedział, jak dba o swoją formę. "Wstrzyknęli mi w szyję witaminę, która nadaje jędrności skóry. Czy to coś złego, że o siebie dbam? Nie wszyscy panowie w moim wieku to robią. Mają wielkie brzuchy, przez co ledwo się mieszczą do samochodu. Zamiast jednak narzekać, trzeba o siebie zadbać" - tłumaczył. Później skomentował również plotki na temat zagęszczanych włosów. "Są to wymyślone spekulacje. Wiem, że ludzi boli, że dobrze wyglądam, ale to dlatego, że o siebie dbam. Mam dobrą dietę, suplementy, jadam, co trzeba, staram się codziennie ćwiczyć" - skwitował krótko. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Rutkowski mówi o wakacjach syna. Juniora czekają luksusy