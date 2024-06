Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedno z tych małżeństw w polskim show-biznesie, które budzi szczególne zainteresowanie. On był jej mentorem, ona - jego uczennicą. Dyrektor Teatru Studio Buffo zakochał się w niej, gdy jeszcze był żonaty. I choć oboje są sławni, starają się nie opowiadać publicznie o swoim związku. Z tego powodu co jakiś czas plotkuje się o kryzysie w ich relacji, a nawet rozstaniu. Najnowszy post piosenkarki podkręcił atmosferę wśród tych, którzy nie są na bieżąco z tym, co się u nich dzieje.

Natasza Urbańska pozuje z tajemniczym mężczyzną. Podkręciła plotki

Na profilu na Instagramie Nataszy Urbańskiej pojawiła się seria zdjęć z tajemniczym mężczyzną. Wokalistka przytula się do niego, na innym kadrze idą, trzymając się za ręce. Wyglądają bardzo stylowo, a ujęcia się bardzo klimatyczne. Internauci ruszyli do komentowania. "Myślałam, że to Massimo" - skomentował jeden z użytkowników Instagrama. Niestety, nie jest to Michele Morrone, który wcielił się w filmach w głównego bohatera z serii powieści erotycznych "365 dni". To celebryta Gaetano Arena. I nie jest też chłopakiem Nataszy Urbańskiej, o co zapytał ją ktoś inny. O co więc chodzi? Tego dowiadujemy się z innego wpisu, który opublikowała gwiazda. Mężczyzna pojawia się w jej najnowszym teledysku, którego premiera odbędzie się 13 czerwca. Natasza Urbańska najwyraźniej podkręca atmosferę i, jak widać, udało jej się!

Janusz Józefowicz zaskoczył wyznaniem. "Nie jesteśmy już razem"

Dosłownie kilka dni temu popłoch wprowadziło wyznanie Janusza Józefowicza. Portal Pudelek otrzymał wiadomość od jednego z czytelników, który wybrał się na przedstawienie do teatru choreografa. "Zaprosił na scenę jednego z widzów. Podczas rozmowy z jego ust padły słowa, że razem z obecnym na scenie Januszem Stokłosą tworzą jeden z najdłuższych związków w polskim show-biznesie. Mężczyzna zwrócił mu uwagę, że przecież jest związany z Nataszą Urbańską, na co usłyszał w odpowiedzi: 'Nie, nie jesteśmy już razem od kilku tygodni'. Powiedział to z pełną powagą, czym wzbudził konsternację wśród zgromadzonych" - donosił portal. Nic dziwnego, że pojawiły się domysły, że małżonkowie się rozstali. Te plotki zdementowała Natasza Urbańska, która nie ukrywała, że słowa ukochanego ją zdenerwowały i wyjaśniła, co się dzieje. Jak widać, wszystko między małżonkami jest dobrze.