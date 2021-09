Za nami mecz Polska kontra Anglia, który zakończył się remisem 1:1, a bohaterem spotkania dla naszej strony okazał się Damian Szymański. To właśnie on strzelił bramkę po dośrodkowaniu Roberta Lewandowskiego. Na sportowym widowisku pojawiło się wielu kibiców oraz gwiazd dopingujących biało-czerwonych. Byli tam chociażby Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan.

Małgorzata Rozenek na meczu Polska kontra Anglia

Małgorzata Rozenek przyzwyczaiła nas do relacjonowania swojej codzienności w mediach społecznościowych. Dzięki temu mogliśmy m.in. zobaczyć, jak przebiegała szwedzka wyprawa gwiazdy oraz jej bliskich. Skoro więc wybrała się na mecz Polska kontra Anglia, nie mogła nie upamiętnić tego faktu na Instagramie. Pojawiły się filmiki na InstaStories oraz zdjęcia w poście.

Polska biało-czerwoni - dodała w opisie.

Na ujęciach widać radośnie pozującą do zdjęcia Rozenek i wybraną przez nią stylizację, na którą składały się sukienka w paski, narzucona na nią oversize’owa beżowa marynarka i dopasowane kolorystycznie do całości masywne kalosze. Te, wydawać by się mogło, zwykłe kadry, jakich wiele przy tego typu wydarzeniach, stały się dla niektórych internautów pretekstem do zaczepki. Niektórzy wprost zarzucali celebrytce, że zamiast kibicować, lansuje się na meczu. Nie wszystkim przypadł do gustu również modowy wybór Małgorzaty Rozenek. Kontrowersje wywołał m.in. krój marynarki oraz wspomniane buty, nazywane przez niektórych "gumiakami".

Lans. A może tak barwy biało-czerwone, jak większość kibiców, a nie za duża marynarka.

Wszyscy oglądają, Gosia się lansuje. Grunt to wspierać pasję męża.

Następna w gumiakach. Przecież dziś nie pada - czytamy.

Pojawiło się jednak też i sporo pozytywnych komentarzy. Część internautów pozytywnie odniosła się do stroju prezenterki. Niektórzy pisali, że nawet jeśli gwiazda lansuje się na meczu, to przecież nikomu tym nie szkodzi.