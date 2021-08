Roksana Węgiel o północy z 26 na 27 sierpnia wydała swój najnowszy singiel. Fani są zachwyceni jej niesamowitym talentem, a Twitter wypełnia się licznymi gratulacjami. Artystka postawiła na styl poprockowy, który idealnie wpasował się w jej barwę głosu. Utwór "Kanaryjski" niesie za sobą piękny przekaz, a wszyscy fani pogodnej muzyki powinni go przesłuchać. W piątek w samo południe ukazał się teledysk do utworu.

Roxie weszła w interakcje z fanami podczas premiery teledysku "Kanaryjski"

Premiera nowego utworu, udział w ramówce TVP, później nowy teledysk i jeszcze czas na spotkania z fanami? Roxie Węgiel nie zawodzi swoich miłośników. Artystka pojawiła się podczas wirtualnej premiery teledysku. Napisała kilka wiadomości na czacie i podziękowała fanom za tak pozytywny odbiór jej nowego dzieła. Zebrała się ich naprawdę masa. Co napisali internauci?

Ta piosenka jest przecudowna. Teledysk sztosik i oczywiście piękny przekaz. Gratuluję wydania tak pięknej piosenki.

Uwielbiam to, że piosenka nie ma pustego tekstu, tylko niesie on mądre przesłanie! Jest przepięknie!

Ale vibe, ten głos ten teledysk. Jestem totalnie zakochana. Roxie znowu odwaliłaś cudowną robotę.

Jestem szczęśliwa, że mamy w Polsce taką zdolną dziewczynę!

Trzeba przyznać, że cały klip jest powalający. Roxie wspominała, że chciała, aby jej nowa piosenka kojarzyła się z pozytywnym, wakacyjnym klimatem. A efekt? Sami zobaczcie.

Roksana Węgiel zdradza, że "Kanaryjski" niesie za sobą specjalny przekaz

W czwartek Roxie niespodziewanie ogłosiła premierę swojego najnowszego singla. Zdradzając tytuł, zapytała swoich fanów czy domyślają się, dlaczego wybór padł akurat na nazwę "Kanaryjski". Do tej pory nikomu nie udało się odgadnąć. Jeden z fanów był blisko. Roksana Węgiel powiedziała, że spokój i czas przemyśleń to dobry kierunek mniemania na temat utworu. Jak podaje sama artystka, wbrew chwytliwego tekstu, jest to utwór bardzo sentymentalny.

Fani Roxie nie kryją również zachwytu jeśli chodzi o jej wygląd. Zdjęcie promujące "Kanaryjski" spotkało się z masą pozytywną komentarzy. Fani uważają, że Roksana Węgiel wygląda oszałamiająco i zrobiła wielki glow up od początku swojej kariery. W najnowszym teledysku postawiła na zwiewne, letnie stylizacje i fale.