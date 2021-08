Patrycja Tuchlińska kocha luksusowe życie i podróże. Teraz jednak będzie spełniać się w zupełnie nowej roli. Niedawno urodziła swoje pierwsze dziecko. Partnerka miliardera Józefa Wojciechowskiego dodała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z maluchem. Pod postem posypały się gratulacje, ale nie tylko. Internauta zarzucił modelce, że jej fotka została przerobiona w nieudolny sposób, a po jej stopie widać, że coś poszło nie tak. Młoda mama odpowiedziała.

Patrycja Tuchlińska dodała zdjęcie z dzieckiem. Zarzucono jej nieudany retusz

Modelka na zdjęciu z dzieckiem pozuje na fotelu. Ma wyciągniętą jedną nogę do przodu, a na stopach sandały. To właśnie na to zwrócił uwagę internauta, który zauważył, że na fotce nie wszystko jest tak, jak powinno. Chodzi o kształt palców, który jego zdaniem został zaburzony.

Źle się sfotoszopowało pani zdjęcie. Widać po palcach u wyciągniętej stopy - napisał jeden z fanów.

Modelka nie była dłużna, postanowiła odpowiedzieć.

Takie już mam, przecież ich nie zmienię. Długie palce u stóp nie są moją chlubą, ale proszę mi nie zarzucać fotoszopowania! - odpisała w komentarzach.

Pod komentarzem odezwała się także inna osoba, która zarzuciła internaucie, że nie powinien wydawać takich opinii, kiedy młoda mama chwali się dzieckiem.

Oj, nawet w takiej chwili? Po co taki komentarz? Trzeba pogratulować i życzyć wszystkiego dobrego - napisała fanka.

Autor wytłumaczył, że nie chciał być złośliwy i nie życzy Patrycji Tuchlińskiej niczego niemiłego. A jak wy oceniacie zdjęcie modelki?

