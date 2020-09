Show-biznes pomału wraca do normalnego rytmu. Odbywa się coraz więcej branżowych imprez, na których pojawia się wiele gwiazd. Tym razem sklep MODIVO zorganizował swoje urodziny, a wśród gości znalazły się m.in. Małgorzata Rozenek, Maja Hyży oraz Anna Dereszowska. Na ściance pozowała także Wiktoria Gąsiewska.

REKLAMA

Zobacz: Maja Hyży i Małgorzata Rozenek na ściance kilka tygodni po porodzie. Obie już wróciły do formy. Jedna postawiła na luz, druga na elegancję

Wiktoria Gąsiewska odsłoniła brzuch

Wiktoria to bez wątpienia najmłodsza z zaproszonych gwiazd, jakie pojawiły się na imprezie. W tym wieku skończyła 21 lat, jednak z show-biznesem związana jest praktycznie od dziecka. Aktorka, znana głównie z serialu "Rodzinka.pl", postawiła na dość luźną i niezobowiązującą stylizację. Wybrała jasny top na ramiączkach, czarne spodnie oraz wygodne buty. Krótka bluzka odsłoniła jej umięśniony brzuch. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska o związku z Adamem Zdrójkowskim

Na ściance nie pozował z nią Adam Zdrójkowski, co może podkręcić atmosferę wokół ich związku. Od jakiegoś czasu pojawiają się domysły, że aktorzy nie są już razem. Oboje milczą na ten temat, jednak od dawna nie pojawiają się razem na imprezach branżowych. Przestali także obserwować swoje profile na Instagramie. Skontaktowaliśmy się niedawno z menedżerką gwiazdy, jednak usłyszeliśmy, że:

Wiktoria "nie czuje potrzeby komentowania swojego życia uczuciowego i jest na tyle dojrzała, by jego szczegóły zachować dla siebie" - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Jednak jeśli doszło do rozstania tej dwójki, to najwidoczniej Wiktoria już to przebolała, bo na ściance pozuje uśmiechnięta i radosna.