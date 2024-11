Sprawę Olgi Bednarskiej nagłośnił brytyjski portal Manchester Evening News. Jak poinformował, gwiazda "Too Hot to Handle" w październiku tego roku miała zostać zatrzymana przez służby na lotnisku w Manchesterze, dokąd wracała z Tajlandii. W bagażu Bednarskiej znaleziono rzekomo 40 kg marihuany o wartości 150 tys. funtów. Influencerka miała utrzymywać, że z Tajlandii miała przewieźć jedynie markowe ubrania i zegarki, a lot opłacił jej znajomy.

REKLAMA

Zobacz wideo Niektórzy krytykowali program

Gwiazda "Too hot too handle" zatrzymana na lotnisku

Brytyjski portal powołuje się na słowa prokuratora Samuela Eskdale'a. Wynika z nich, że Bednarska miała podróżować z Phuket do Manchesteru z dwiema dużymi walizkami. Po rozmowie ze służbami lotniska miała przekazać, że bagaż należy do niej i spakowała go sama. Powiedziała rzekomo, że za przelot zapłacił jej znajomy, który poprosił, aby przywiozła do kraju markowe ubrania i zegarki. Ze słów prokuratora wynika, że gdy poproszono influencerkę o otwarcie walizek, miała nie znać do nich kodu. Po tej sytuacji miała przyznać, że bagaż otrzymała już na lotnisku. W jego zawartości znaleziono rzekomo niemal 40 kg marihuany zapakowanej w worki próżniowe.

Olga Bednarska usłyszała wyrok

Manchester Evening News przekazał, że zapadł wyrok w sprawie Polki, która przebywała w areszcie od momentu zatrzymania. Olga Bednarska została skazana na 20 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Serwis zacytował słowa sędziego Johna Pottera, który ujawnił, że influencerka miała zmagać się z długiem wynoszącym 16 tys. funtów. - W ciągu ostatnich kilku lat popadłaś w problemy finansowe. Zaciągałaś długi związane z pracą, czynszem i innymi kosztami gospodarstwa domowego. Po prostu żyłaś ponad stan - mówił sędzia. Z jego słów wynika również, że gwiazda "Too Hot to Handle" za przewiezienie walizek miała otrzymać 18 tys. funtów. - Zdecydowałaś się zaufać osobie, której prawie nie znałaś. Działałeś pod kierunkiem innych, potencjalnie w celu uzyskania dalszych zysków - dodał sędzia John Potter podczas uzasadniania wyroku.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.