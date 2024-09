Polacy od wielu dni okazują solidarność ze wszystkimi osobami, którzy w wyniku powodzi stracili często cały dotychczasowy dobytek. Prośby o wsparcie przekazują także znane osoby, wykorzystując swoje zasięgi w mediach społecznościowych. Dołączyła do nich również Olga Tokarczuk. "Mieszkańcy niemałej części województw dolnośląskiego i opolskiego przeżywają od kilku dni niewyobrażalny dramat" - napisała w poście na Facebooku. "Ziemia Kłodzka, a w szczególności Kłodzko, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, ale też dziesiątki innych miejscowości potrzebują pomocy" - przekazuje noblistka.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wspierają mieszkańców

Olga Tokarczuk mieszka w powiecie kłodzkim. Nie zdawała sobie sprawy ze skutków powodzi

W dalszej części wpisu Olga Tokarczuk zwróciła się wprost z prośbą o wsparcie. "Finansowe, rzeczowe czy choćby informacyjne dla mieszkańców naszego regionu" - przekazała, dodając, że "ten straszny czas prosi o solidarność". Pisarka przyznała, że sama miała szczęście i udało jej się uniknąć skutków powodzi. Jednak z powodu odcięcia od prądu, przez pierwsze dni nie zdawała sobie sprawy z rozmiarów tragedii. "Jako mieszkanka powiatu kłodzkiego, która miała szczęście i uniknęła tragedii, a jednocześnie z powodu braku prądu, dostępu do informacji i niemożności opuszczenia domu do dziś nie zdawała sobie sprawy z rzeczywistej skali zniszczeń, dziękuję za każdy rodzaj wsparcia" - dodała.

Noblistka podała także dane, na które można przelewać pieniądze, chcąc pomóc osobom dotkniętym powodzią. "Możecie skorzystać na przykład z oficjalnego konta Gminy Miejskiej Kłodzko nr 94 9588 0004 7100 8530 2000 0260 z dopiskiem 'Pomoc dla powodzian'. Dla płatności zagranicznych kod SWIFT banku: GBW CPLPP" - przekazała.

post Olgi Tokarczuk post Olgi Tokarczuk, facebook.com/OlgaTokarczukProfil

Anna Lewandowska pod ostrzałem

Anna Lewandowska także dołączyła do grona znanych osób, które w mediach społecznościowych zaapelowały do fanów z prośbą o pomoc. Jednak niedługo wcześniej trenerka na Instagramie zrelacjonowała udział w jednym z modowych eventów. Ten fakt mocno nie spodobał się jej obserwującym. "Czy naprawdę konieczne jest bywanie, gdy Polska walczy z rzekami? Czy to trzeba aż tak relacjonować?", "Trochę pokory. Polska tonie, a ty się bawisz" - pisali m.in. w komentarzach. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.