Jacek Wójcik zasłynął w programie "Królowe życia". Występował w tym formacie u boku Dagmary Kaźmierskiej oraz Edzi. Na tym nie koniec jego telewizyjnej kariery. Pojawiał się także w randkowym formacie, w którym Dagmara Kaźmierska szukała męża. Ich przyjaźń dobiegła końca. "To jest bardzo zła baba, powtarzam: zła" - pisał jakiś czas temu Jacek Wójcik. Mężczyzna nie znika jednak z mediów. Ostatnio udzielił wywiadu dla "Faktu". Opowiedział o dramatycznej sytuacji związanej z powodzią w Kłodzku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kłodzko i powódź. Szokujące kadry

"Królowe życia". Jacek Wójcik o powodzi. "Moi znajomi są pozalewani"

Jacek Wójcik mieszka w zalanym Kłodzku. W rozmowie z "Faktem" wyznał, że chociaż jego dom nie został zniszczony, to bliskie mu osoby muszą zmagać się z dotkliwymi skutkami intensywnych opadów deszczu. "Jestem w Kłodzku, mnie nie zalało. Nie jestem zagrożony ani ewakuowany. Ja mieszkam w miejscu wyżej położonym w Kłodzku. Tam woda nie dotarła. Ale cały dół Kłodzka jest zalany. Moi znajomi są pozalewani" - wyznał. Wspomniał także powódź z 1997 roku, którą doskonale pamięta. "Pół metra brakowało, żeby się sytuacja powtórzyła z 1997 roku. Wtedy zalało mojego ojca, bo mieszkał w dolnej części miasta" - dodał Jacek Wójcik w wywiadzie dla "Faktu". Celebryta nie siedzi bezczynnie i pomaga bliskim osobom. "Koleżanka wczoraj dzwoniła, żebym przyjechał jej pomóc. Mówiła, że się boi, że się dom zawali. Drzewa się walą, a to, co płynie, wali o ten dom" - powiedział.

galeriaOtwórz galerię

"Królowe życia". Jacek Wójcik wspomniał o Edzi. Dramat jej męża

W dalszej części wywiadu Jacek Wójcik opowiedział o codziennych trudnościach związanych z powodzią. "Pojechałem kupić wodę, bo z kranu leci czarna woda i nie można jej pić" - wyjawił. Dziennikarze "Faktu" zapytali mężczyznę o Edzię, która także mieszka w Kłodzku. Jacek Wójcik wyznał, że była przyjaciółka Dagmary Kaźmierskiej jest bezpieczna i przebywa we Wrocławiu. Wspomniał jednak o dramatycznej sytuacji jej męża. Ukochany Edzi niedawno wyremontował warsztat samochodowy, który został całkowicie zalany. ZOBACZ TEŻ: Widzowie grzmią na emisję "Tańca z gwiazdami" w obliczu powodzi. "Wstyd". Co na to Polsat? [PLOTEK EXCLUSIVE]