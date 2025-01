Księżniczka Eleonora jest córką króla Hiszpanii Filipa VI oraz jego żony królowej Letycji. Przyszła na świat w 2005 roku. Dwa lata później urodziła się jej siostra Zofia. Obecnie księżniczka Eleonora kontynuuje trzyletnie szkolenie wojskowe. 8 stycznia rozpoczęła żeglarską przygodę na pokładzie statku "Juan Sebastian de Elcano" w Kadyksie. Jak podaje portal lavanguardia.com, księżniczka Eleonora wyruszyła w rejs szkoleniowy, podczas którego przepłynie dwa oceany. Podobno odwiedzi także dziesięć portów w ośmiu krajach Ameryki.

Księżniczka Eleonora niczego się nie boi. Nowe zdjęcia zaskakują

Księżniczka Eleonora udowadnia, że przynależność do rodziny królewskiej to nie tylko uczestnictwo w publicznych wydarzeniach, ale także zdobywanie umiejętności i stałe poszerzanie wiedzy. Do sieci trafiły właśnie zdjęcia, na których córka króla Filipa VI oraz królowej Letycji wspinała się po linach na żaglowcu szkoleniowym o nazwie "Juan Sebastian de Elcano". Trzeba przyznać, że umiejętności księżniczki Eleonory robią wrażenie, a jej decyzja o podróży została pochwalona przez internautów. "Wspaniale jest zobaczyć przyszłą królową, która rozumie, co znaczy służyć swojemu krajowi", "Podziwiam" - czytamy na platformie X. Zdjęcie księżniczki Eleonory na statku znajdziecie w naszej galerii.

Król Filip VI o wyprawie córki. Twierdzi, że wiele się nauczy

Król Filip VI pojawił się z rodziną na uroczystościach Pascua Militar w Pałacu Królewskim. Wspomniał o podróży swojej córki, którą również odbył w przeszłości. "Droga Eleonoro, to doświadczenie, które pozostanie, tak jak w moim przypadku i również w przypadku twojego dziadka, jednym z najlepszych wspomnień twojego szkolenia wojskowego. Postoje w licznych portach Ameryki, gdzie tak silnie odczuwa się wpływy hiszpańskie, nauczą cię wiele o tym, kim byliśmy i kim jesteśmy" - powiedział cytowany przez portal lavanguardia.com.

