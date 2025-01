Księżna Kate w czwartek 9 stycznia obchodziła 43. Urodziny. Z tej okazji książę William złożył żonie życzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wpis opatrzył czarno-białym zdjęciem ukochanej, które wielu internautów uznało za niefortunne. Plotek poprosił o komentarz w sprawie Iwonę Kienzler, ekspertkę zajmującą się tematyką rodziny królewskiej i autorką wielu książek o royalsach. Specjalistka jest przekonana, że dobór zdjęcia nie był przypadkowy.

Książę William przestraszył internautów, publikując czarno-białe zdjęcie księżnej Kate. Ekspertka komentuje

Książę William złożył żonie wyjątkowo wzruszające życzenia urodzinowe. "Dla niesamowitej żony i matki. Siła, jaką pokazałaś przez ostatni rok, była niezwykła. George, Charlotte, Louis i ja jesteśmy z Ciebie dumni. Wszystkiego najlepszego, Catherine. Kochamy Cię. W" - napisał na Instagramie. Wpis ilustrowało czarno-białe zdjęcie księżnej Walii. Dobór fotografii wywołał burzę w internecie. W rozmowie z Plotkiem Iwona Kienzler zapewniła, że w tym przypadku nie ma mowy o wpadce.

W rodzinie królewskiej nic nie dzieje się przypadkiem i zamieszczenie takiego zdjęcia musiało być nie tylko przemyślane przez samego księcia, ale także skonsultowane ze sztabem jego doradców

- stwierdziła. Ekspertka przypomniała także, że nie jest to pierwszy raz, kiedy do sieci trafiają zdjęcia księżej Kate utrzymane w takiej kolorystyce. "Podobnie wyglądała jej fotografia zamieszczona na instagramowym koncie z okazji jej czterdziestych urodzin, aczkolwiek ten wizerunek był raczej utrzymany w tonacji sepii" - wspominała autorka książek o royalsach.

Urodzinowe zdjęcie księżnej Kate ma ukryty przekaz

Według Iwony Kienzler czarno-biała fotografia księżnej Kate, opublikowana przez księcia Williama może nieść za sobą coś więcej. Specjalistka uważa, że rodzina królewska chciała w ten sposób przekazać ukrytą wiadomość. "Wydaje mi się, że tym razem, kiedy Kate cieszy się odzyskanym zdrowiem po ciężkiej chorobie i wyczerpującej chemioterapii, chodziło o to, by przedstawić ją jako zwykłą kobietę, która zmaga się z takimi samymi problemami jak wszyscy. A przede wszystkim - z optymizmem i nadzieją patrzy w przyszłość. Stąd właśnie taka kolorystyka i dobór ubrania, w którym pozowała do zdjęcia. Taką księżną, wyluzowaną, pogodną i szczęśliwą chcielibyśmy przecież oglądać na co dzień" - stwierdziła ekspertka.