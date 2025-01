Książę Harry i Meghan Markle chronią prywatność dzieci. Rzadko pokazują wizerunek syna i córki w przeciwieństwie do brata głowy rodziny, czyli księcia Williama, którego dzieci również są osobami publicznymi. O ciekawostkach z życia Sussexów dowiadujemy się z ich bliskiego grona. Swego czasu głos na ich temat zabrała niania Archiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William we wzruszającym filmie

Książę Harry i Meghan Markle korzystają z pomocy opiekunki. Chwilę przed rozmową z duetem wpadła w tarapaty

Lorren Khumalo została zatrudniona do pomocy przy pierworodnym pary. Zrobiło się o niej głośno po emisji dokumentu "Harry i Meghan". Niania pojawiła się również w "The Breakfast Club with Zenzele Ndebele" i to właśnie w tym podcaście opowiedziała o spotkaniu z księciem Harrym oraz Markle. Miała problem już przy wybraniu stroju na rozmowę kwalifikacyjną. Niania pochodząca z Zimbabwe nie miała pojęcia, co przystoi, a co nie. - Zastanawiałam się, jak wyglądają ich nianie, czy noszą obcasy? Ponieważ na przykład książę William ma nianię z Norland, która dostała brązowy mundurek, a przy moim kolorze skóry źle by wyglądał. Wiedziałam, że to nie przejdzie, to po prostu nie zadziała - wyznała. Finalnie założyła ciemny strój i wybrała niski obcas. Z powodu stresu zapomniała o przepisach i przekroczyła dozwoloną prędkość. Z tej racji dostała mandat i to tuż przed poznaniem Sussexów. Spotkała następnie ochroniarza pary, który nieco poprawił jej humor. - On tylko spojrzał na mnie i zaśmiał się, mówiąc: "Zobaczysz, książę Harry jest niesamowity"- przekazała niania.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Księżna Kate i książę William pogrążeni w smutku. "Jesteśmy wstrząśnięci"

Niania była zachwycona księciem Harrym. "Nie mogłam w to uwierzyć"

Sussexowie wywołali na opiekunce pozytywne wrażenie. Nie mieli na sobie eleganckich strojów. Sam książę Harry założył klasyczny T-shirt. - Pomyślałam: Wow, co za dżentelmen, co za klejnot. Nie mogłam w to uwierzyć. (...) A kiedy weszłam i zobaczyłam Meghan, pomyślałam: Mój Boże, jaka piękna kobieta - relacjonowała Khumalo. Spotkanie z Sussexami nie miało oficjalnego charakteru. - Po prostu czułam się tak komfortowo, nie było tak formalnie, jak się spodziewałam, to był po prostu normalny dom - opowiedziała. W dokumencie Netfliksa Markle pozytywnie wypowiadała się o niani i pokazała, że jest jej wdzięczna za pomoc.