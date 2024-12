Księżna Kate i książę William nie zrezygnowali z wieloletniej tradycji i w tym roku również pochwalili się świąteczną kartką. Jak co roku, tak i teraz na karcie znalazło się ich rodzinne zdjęcie z dziećmi. Kadr chwyta za serce.

Książę William i księżna Kate chwalą się bożonarodzeniową kartką

Na oficjalnym instagramowym koncie księżnej Kate i księcia Williama opublikowano świąteczną kartkę. Na fotografii widać uśmiechniętych royalsów, którym towarzyszy trójka dzieci. Książę George i księżniczka Charlotte tulą się do siebie i księżnej Kate. Obok widać uśmiechniętego księcia Williama, którego obejmuje najmłodszy syn królewskiej pary - książę Louis. To właśnie sześciolatek kradnie całe show - tylko spójrzcie na jego rozbrajający uśmiech. Cała rodzina wygląda na niezwykle szczęśliwą. Wszyscy ubrani są też elegancko, ale bez przepychu, przez co wyglądają jak "zwyczajna" brytyjska rodzina, która zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie podczas jednej z wycieczek. Tymczasem kadr pochodzi ze wzruszającego nagrania, w którym księżna Kate opowiedziała o zmaganiach z nowotworem i zakończeniu chemioterapii.

Karta świąteczna została opublikowana w mediach społecznościowych royalsów i ma formę gifu. Oprócz karty widać też grafikę imitującą padający śnieg. Karta została ułożona na tle choinki. Warto zauważyć, że umieszczono na niej krótkie życzenia: "Życzymy wam szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku". Pod grafiką także pojawił się podpis. "Życzymy wszystkim wesołych świąt".

Meghan Markle i książę Harry również opublikowali świąteczną kartkę. Widać ich dzieci

Meghan Markle i książę Harry w tym roku wyprzedzili księcia Williama i księżną Kate i jako pierwsi opublikowali własną świąteczną kartkę. Na tej pojawił się kolaż zdjęć. Wśród ujęć widać takie, na którym uchwycono dzieci pary - Archie i Lilibet. Widać, że maluchy bardzo wyrosły. Karta Meghan i Harry'ego, choć piękna, szybko wywołała zamieszanie. Internauci zaczęli bowiem snuć na jej temat kolejne teorie.