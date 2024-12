6 grudnia w Wielkiej Brytanii odbywa się uwielbiana przez Brytyjczyków tradycja. Księżna Kate w tym roku ponownie prowadzi koncert kolęd zatytułowany "Together At Christmas". Do opactwa Westminsterskiego najpierw przybyła gospodyni, a następnie dołączył do niej książę William z trójką dzieci. Jak podaje "The Mirror" zaproszeni na wydarzenie goście mieli możliwość udekorować znajdującą się przed opatwem choinkę karteczkami z życzeniami czy podziękowaniami. Zdecydowały się na to również dzieci książęcej pary.

REKLAMA

Książę Louis dziękuje dziadkom na koncercie kolęd

Jak można było podejrzeć na zdjęciach, dzieci księcia Williama i księżnej Kate, które przybyły na miejsce, trzymały w rękach specjalne czerwone kartki, które zostały zawieszone na choince. Wiadomość księcia Louisa była wyjątkowo urocza. Najmłodszy z trójki dzieci książęcej pary podziękował "dziadkowi i babci za to, że się z nim bawią".

Artykuł jest aktualizowany.