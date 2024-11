W ostatnim czasie plotki na temat kryzysu w małżeństwie księcia Harry'ego i Meghan Markle stały się coraz częstsze. Para rzadziej pojawia się w swoim towarzystwie na oficjalnych wydarzeniach. Co więcej, Harry i Meghan osobno angażują się w różne projekty zawodowe. "Wydaje się, że idą własnymi drogami" - mówił niedawno królewski ekspert Phil Dampier w programie "Royal Exclusive" na kanale Sun. Wygląda na to, że w najbliższym czasie sytuacja powtórzy się po raz kolejny.

Książę Harry pominął Meghan Markle. Na próżno szukać jej na liście gości

Doniesienia na temat rzekomego rozstania Harry'ego i Meghan nie przestają pojawiać się w mediach. Plotki z pewnością napędza fakt, że małżeństwo coraz rzadziej pojawia się w swoim towarzystwie. Niedawno wyszło na jaw, że to samo będzie miało miejsce w okresie przedświątecznym - 10 grudnia. Wówczas odbędzie się specjalne wydarzenie dla członków Scotty's Little Soldiers, które jest poświęcone dzieciom zmarłych żołnierzy. Harry ma być honorowym gościem, który powita gości i odpowie na pytania. "Książę Harry chciałby nawiązać połączenie telefoniczne z jak największą liczbą naszych członków, by życzyć im wszystkim Wesołych Świąt. Rozumie fakt, że okres świąteczny może być trudny dla naszych członków i chce, żeby wiedzieli, że o nich myśli" - tak brzmiał fragment maila wysłanego do członków organizacji, który został udostępniony przez portal Daily Mail. Pojawiła się również lista gości. Wyszło na jaw, że Meghan Markle nie będzie towarzyszyła mężowi w tym wyjątkowym dniu. Raczej w taki sposób nie uciszą plotek.

Ostatnio książę Harry i Meghan Markle zaskoczyli niespodziewanym nagraniem. Zamieścili wideo z okazji globalnej konferencji na temat zakończenia przemocy wobec dzieci. Dyskutowali przede wszystkim o bezpieczeństwie najmłodszych podczas korzystania z internetu. - Mój mąż i ja zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsza rzeczywistość charakteryzuje się lepszą łącznością i zaawansowaną technologią, co oczywiście ma wiele pozytywów. Zmusza nas to jednak również do lepszego zrozumienia, w jaki sposób cyfrowa przemoc wobec dzieci przejawia się w dzisiejszych czasach - podkreśliła Meghan Markle. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo głosów ulgi. Fani stwierdzili, że jeśli nagranie nie jest zaplanowaną strategią, to nie trzeba martwić się o relację Harry'ego i Meghan. Wygląda na to, że para ma się dobrze i nie planuje rozstania. ZOBACZ TEŻ: Meghan Markle chce zostać "pierwszą gospodynią Ameryki". Nie każdy wierzy w jej sukces