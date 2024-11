Księżna Kate znowu to zrobi. Pałac Kensington opublikował pilne wieści

Księżna Kate ma za sobą wyjątkowo trudny rok. Żona księcia Williama przez ostatnie miesiące zmagała się z nowotworem. W wakacje ogłosiła, że zakończyła chemioterapię, więc za nią najtrudniejszy moment. Jednocześnie zapowiedziała, że stopniowo będzie wracać do pełnienia swoich publicznych obowiązków, ale minie jeszcze dużo czasu, zanim wszystko wróci do normalności. 9 listopada księżna Walii pojawiła się na rozpoczęciu uroczystości związanych z obchodami Dnia Pamięci. Podczas ceremonii towarzyszył jej książę William. 10 listopada para ponownie spotkała się z Brytyjczykami. Tym razem oddzielnie. Księżna Kate wraz z księżną Edynburga udały się na balkon Biura Spraw Zagranicznych Wspólnoty Narodów i Rozwoju, gdzie podczas dwóch minut ciszy oddały hołd poległym. Na oficjalnym profilu księżnej i księcia Walii na Instagramie właśnie ogłoszono ważne wieści. Księżna Kate po raz kolejny zorganizuje świąteczny koncert z kolędami. Znane są szczegóły tego wydarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Księżna Kate znowu poprowadzi koncert kolęd. Tradycji musi stać się zadość

Od kilku lat księżna Kate jest przed Bożym Narodzeniem gospodynią koncertu kolęd. Już od jakiegoś czasu spekulowano, czy tradycja koncertu "Together At Christmas" będzie kontynuowana i czy księżna Kate po raz kolejny go poprowadzi. Pałac Kensington właśnie to potwierdził. Wyjątkowe wydarzenie zostanie zorganizowane 6 grudnia w Westminster Abbey. Koncert zostanie także zarejestrowany, a materiał z wydarzenia pojawi się w Wigilię Bożego Narodzenia na kanale ITV. Na oficjalnym koncie księżnej i księcia Walii na Instagramie pokazano, że już drukowane są zaproszenia, które ozdobiono złotym stemplem z literką "C" jak Catherine pod królewską koroną.

Nadchodzi coś ekscytującego. Zaproszenia właśnie zostały wydrukowane

- czytamy w opisie nagrania.

To będzie wyjątkowy koncert. Dla księżnej Kate będzie miał szczególne znaczenie

Jak informuje "The Independent" tegoroczny koncert kolęd będzie momentem na zastanowienie się nad tym, jak ważne w życiu są miłość i empatia. Wydarzenie ma także na celu skłonienie do refleksji na temat obecności innych. Jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, szczególnie w tych trudnych momentach życia. To przesłanie z pewnością bardzo wiele znaczy dla samej księżnej, która w ostatnim czasie miała wielokrotnie okazję przekonać się, jak ważna jest pomoc i wsparcie innych. Będzie to dla niej bardzo emocjonalne wydarzenie.