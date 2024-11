Księżna Kate powróciła do obowiązków po niedawno skończonej chemioterapii. 9 listopada wzięła udział w spotkaniu w Royal Albert Hall. Z kolei 10 listopada pojawiła się na uroczystościach związanych z obchodem Dnia Pamięci. To właśnie zdjęcia z drugiego dnia zostały skrytykowane przez brytyjską prezenterkę Narinder Kaur. "Prawdziwe pytanie - dlaczego Kate tak bardzo się postarzała? Czy ona nie ma dopiero 42 lat? Czy jest palaczką? To jedyne wytłumaczenie" - pisała na portalu X. Jej oburzające słowa wywołały ogromne poruszenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate i Agaty Dudy

Internauci stają w obronie księżnej Kate. "Pomyśl, zanim cokolwiek napiszesz"

Pod wpisem Kaur zaroiło się od komentarzy oburzonych internautów. Zwrócili prezenterce uwagę, że takie słowa są podwójnie nie na miejscu, biorąc pod uwagę, że księżna Kate choruje na raka i dopiero co zakończyła leczenie. "To jest jakieś dno, Narinder. Zrób sobie przerwę od mediów społecznościowych i pomyśl, zanim cokolwiek napiszesz. Życie jest ciężkie i nie wszyscy zgadzamy się we wszystkim, ale to było okropne" - pisał jeden z użytkowników platformy. Prezenterka próbowała się tłumaczyć tym, że ludzie "źle odebrali jej wpis". "Przepraszam, jeśli to było niewrażliwe lub po prostu złe" - pisała, po czym usunęła obraźliwy komentarz. Inny internauta próbował jej wytłumaczyć, że to nie wina błędnej interpretacji ludzi, a samej treści wpisu. "Nie odebraliśmy tego w zły sposób. To było po prostu paskudne" - napisał.

Ekspertka wzięła pod lupę zachowanie Kate i Williama na Dniu Pamięci

Judi James, ekspertka od mowy ciała podzieliła się z "Daily Mail" swoimi spostrzeżeniami na temat zachowania księżnej Kate i księcia Williama. Według niej od ich ostatniego wystąpienia wiele się zmieniło. Para zazwyczaj była oszczędna w publicznym okazywaniu uczuć. Tym razem Kate i William sprawiali wrażenie bardziej otwartych niż zwykle. Ekspertka zauważyła, że nie mogli od siebie oderwać rąk. "Ten krótki spacer po przyjeździe, aby przywitać się z gospodarzami, był przepełniony czułymi dotknięciami, spojrzeniami i uściskami. William z miłością spoglądał na twarz Kate, a kiedy jej ręka opadała, obejmował ją swoją" - tłumaczyła. ZOBACZ TEŻ: Księżna Kate tym razem bez Williama. Na obchodach Dnia Pamięci targały nią silne emocje