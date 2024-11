Książę Harry i Meghan Markle idą osobnymi ścieżkami. Nie ma złudzeń

Meghan Markle i książę Harry pobrali się w 2018 roku. Zakochani doczekali się dwójki dzieci, które wychowują za oceanem. Co więcej, książę Harry z żoną wspólnie działali na tle zawodowym. Teraz jednak postanowili pójść osobnymi ścieżkami.

Meghan Markle i książę Harry musieli się rozdzielić. W tej sferze życia wolą działać osobno

Meghan Markle i książę Harry nieustannie byli widywani u swoich boków. Małżeństwo wspierało się podczas ważnych wystąpień, a także wyjazdów. Jak na parę przystało, część wywiadów również odbywała się wspólnie. Jak wiemy, Markle i Harry razem działali również zawodowo. Mieli nawet własną fundację charytatywną, Archewell. Jak się jednak okazało, para stwierdziła, że w sferze zawodowej powinna wybrać osobne drogi. Jakiś czas temu zakochani "odłączyli się" od siebie i skupili na własnych projektach. W ostatnich miesiącach książę Harry podróżował po świecie, odwiedzając między innymi Nowy Jork czy Londyn w ramach działalności charytatywnej. Z kolei jego ukochana pojawiła się na gali w Szpitalu Dziecięcym w Los Angeles oraz na wydarzeniu, które było poświęcone zdrowiu, w Santa Barbara. Chwilowy rozłam zawodowy nie oznacza jednak problemów w małżeństwie. "Wydaje się, że idą własnymi drogami. Nie ma dowodów na to, że w tej chwili rozstają się ze sobą" - stwierdził królewski ekspert Phil Dampier w programie "Royal Exclusive" na kanale Sun.

Meghan Markle czuje się zagrożona? Problemem stał się dom w Portugalii

O kryzysie w związku Meghan Markle i księcia Harry'ego mówi się wręcz nieustannie. Co więcej, zagraniczne media huczą o tym, że małżeństwa nie da się już uratować. Jakiś czas temu zakochani kupili dom w Portugalii, i to nie byle jaki. Elegancka posiadłość kosztowała około 4,7 miliona dolarów, co przekłada się na około 19 milionów złotych. To właśnie tam Meghan, Harry i ich dzieci mieli spotykać się z rodziną królewską, w celu naprawienia z nimi stosunków. Dzięki temu nie musieliby wybierać się do Wielkiej Brytanii. Nietypowa informacja na temat niezadowolenia kobiety z tego faktu pojawiła się w magazynie "Closer". "Meghan jest głęboko zaniepokojona, że rodzina królewska może nakłonić Harry'ego, aby się z nią integrował bez żony. (...) Musi być proaktywna, aby upewnić się, że nie jest odizolowana ani odsunięta na boczny tor" - przekazał informator. ZOBACZ TEŻ: To zdjęcie Meghan Markle nie ujrzało dotąd światła dziennego. Pokazał je kolega z planu "W garniturach"