Ważne wieści z Pałacu Buckingham. Chodzi o zdrowie króla Karola

Wizyta w Australii była jedną z dłuższych od czasu powrotu króla do pełni obowiązków. Według informatora, którego cytował jakiś czas temu PAP, podróż miała bardzo pozytywny wpływ na władcę. "Podniosła go na duchu, poprawiła jego nastrój i pomogła w rekonwalescencji. W tym sensie ta podróż pomimo swoich wymagań, była idealnym balsamem. Trudno przecenić radość, jaką król czerpie z wypełniania obowiązków i służby oraz z bycia w miejscach publicznych. To naprawdę podnosi na duchu. To widać" - przekazała osoba z bliskiego otoczenia brytyjskim mediom. Wygląda na to, że Australia to dopiero początek królewskich podróży.

Pałac Buckingham wydał komunikat. Król Karol wróci do podróży zagranicznych

Magazyn "Hello!" zacytował rzecznika Pałacu Buckingham, który zdradził, że trwają pracę nad planowaniem kolejnych podróży. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie bardzo dobry stan zdrowia monarchy. "Obecnie pracujemy nad zupełnie normalnie wyglądającym, pełnym programem podróży zagranicznych na przyszły rok. Świadomość, że możemy myśleć w tych kategoriach, z zastrzeżeniem zatwierdzenia ich przez lekarzy, jest dla nas bardzo ważna" - tłumaczył.

Nie wszyscy przyjęli króla Karola ciepło w Australii. Rzeczniczka Australijskiej Ligii Monarchistów była oburzona

Wizyta monarchy była nie tylko testem jego popularności. Miała odegrać również kluczową rolę w kwestii zmiany ustroju państwa. Zwolennicy ustanowienia systemu republikańskiego uważają, że głową państwa nie powinien być król, ale osoba, która zostanie wyłoniona w wyborach powszechnych. Wiele osób sprzeciwia się więc wpływom panującego monarchy. Przywódcy sześciu australijskich stanów odrzucili zaproszenie na uroczystość, która odbywała się w stolicy. Rzeczniczka Australijskiej Ligii Monarchistów stwierdziła, że takie zachowanie jest bardzo nierozsądne i przypomniała, że wszyscy premierzy i ministrowie przysięgali wierność monarsze. Gest ten według niej był niczym innym, jak odrzuceniem wyciągniętej w geście przyjaźni dłoni króla.